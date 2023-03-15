Кремль ищет "красные линии": у Зеленского ответили на сбитие дрона MQ-9 Reaper над Черным морем

Власти РФ прощупывают почву для новых ультиматумов. В Офисе президента Украины считают подрывы "Северных потоков", протесты в Молдове и пророссийские инициативы правительства Грузии звеньями одной цепи.

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Уничтожение американского многоцелевого беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем — это пример примитивной попытки РФ нащупать новые "красные линии". Об этом написал в Twitter 15 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Советник главы ОП вспомнил о "случайных" крылатых ракетах в воздушном пространстве стран Европы и версии анонимных разведчиков о подрывах "Северных потоков".

Россия также "приложила руку" к уличным протестам в Молдове и инициативам правительства Грузии, подчеркнул он.

Все эти шаги властей России — примитивные попытки нащупать новые "красные линии" и выставить ультиматумы, резюмировал Подоляк.

Напомним, что об уничтожении американского беспилотника стало известно 14 марта. Канал Sky News отмечал, что истребитель Су-27 ВС РФ специально сбросил топливо перед БПЛА

В Минобороны РФ заявили, что MQ-9 Reaper перешел в неуправляемый полет над Черным морем возле Крыма и упал в воду. США собираются продолжать наблюдательные операции в международном воздушном пространстве, несмотря на инцидент с MQ-9 Reaper.

Пентагон занят рассекречиванием видео столкновения российского истребителя Су-27 с дроном MQ-9 Reaper. А Россия обещает поднять американский беспилотник MQ-9.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что сбитие MQ-9 Reaper — это сигнал готовности президента РФ Владимира Путина расширить зону войны.