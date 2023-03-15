Кремль шукає "червоні лінії": у Зеленського відповіли на збиття дрону MQ-9 Reaper над Чорним морем

Влада РФ промацує ґрунт для нових ультиматумів. В Офісі президента України вважають підриви "Північних потоків", протести у Молдові та проросійські ініціативи уряду Грузії ланками одного ланцюга.

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Знищення американського багатоцільового безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем — це приклад примітивної спроби РФ намацати нові червоні лінії. Про це написав у Twitter 15 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Радник голови ОП згадав про "випадкові" крилаті ракети в повітряному просторі країн Європи та версію анонімних розвідників про підриви "Північних потоків".

Росія також "приклала руку" до вуличних протестів у Молдові та ініціатив уряду Грузії, наголосив він.

Усі ці кроки влади Росії — примітивні спроби намацати нові червоні лінії та виставити ультиматуми, резюмував Подоляк.

Нагадаємо, що про знищення американського безпілотника стало відомо 14 березня. Канал Sky News зазначав, що винищувач Су-27 ЗС РФ спеціально скинув паливо перед БПЛА

У Міноборони РФ заявили, що MQ-9 Reaper перейшов у некерований політ над Чорним морем біля Криму та впав у воду. США збираються продовжувати наглядові операції у міжнародному повітряному просторі, попри інцидент із MQ-9 Reaper.

Пентагон зайнятий розсекреченням відео зіткнення російського винищувача Су-27 із дроном MQ-9 Reaper. А Росія обіцяє підняти американський безпілотник MQ-9.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що збиття MQ-9 Reaper — це сигнал готовності президента РФ Володимира Путіна розширити зону війни.