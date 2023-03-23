"С Путиным говорить бесполезно": Кулеба выступил против переговоров с РФ

Украина, по словам министра, с 2019 года провела 88 раундов переговоров с Москвой, которые ни к чему не привели, поэтому главу Кремля необходимо побеждать только с помощью силы.

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Украина задолго до ордера от Международного уголовного суда знала о том, что с президентом РФ Владимиром Путиным договариваться бессмысленно. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба изданию Politico.

По словам министра, Украина не отвергает категорически идею переговоров, однако придерживается позиции, что разговором с Путиным невозможно достичь мира.

Кулеба напомнил, что СНБО Украины 30 сентября 2022 года принял юридическую резолюцию, в которой говорится, что любые переговоры с Владимиром Путиным невозможны. Такое решение было принято в ответ на попытку России аннексировать оккупированные территории.

"Дело не в том, что мы не пытались. Украина предпринимала многочисленные попытки достичь мирного урегулирования", — сказал Кулеба журналистам.

По его словам, с момента вступления в должность президента Владимира Зеленского в 2019 году, Украина провела 88 раундов переговоров с Россией при посредничестве Франции и Германии. Однако эти усилия ни к чему не привели.

"Россия растоптала все эти усилия и вместо этого выбрала варварскую, геноцидную агрессивную войну", — сказал Кулеба.

Журналисты отметили, что последняя попытка прямых переговоров с Россией была в Стамбуле в июле 2022 года. С тех пор любой диалог ведется при посредничестве ООН.

Глава МИД отметил, что Украина также пыталась найти общий язык с РФ даже после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Вместо поиска компромисса Россия лишь усилила свои жестокие атаки и объявила о планах аннексировать больше украинских территорий.

"Президент Зеленский ясно дал понять, что, если Путин продолжит эту попытку аннексии, с ним невозможно будет поговорить", — сказал Кулеба.

По его мнению, Путин хочет лишь больше войны, украденных украинских территорий, убитых украинцев. Поэтому его нужно сокрушить силой.

Ордер на арест Путина

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Кроме российского диктатора суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Также сообщалось, что в Международном уголовном суде Гааги рассказали, какой срок имеет ордер на арест Путина. Главный прокурор суда Хан сказал, что президент РФ будет оставаться подозреваемым до конца жизни или до того момента, пока над ним не состоится суд.

В Офисе президента Украины заявили, что Путина можно судить заочно. По словам замглавы ведомства Андрея Смирнова, фактически российскому лидеру уже предъявили обвинение, а значит могут предъявить и другим топ-чиновникам страны-агрессора.