Ордер на арест Путина: президента РФ можно судить заочно, — ОП

По словам замглавы Офиса президента Андрея Смирнова, фактически российскому лидеру уже предъявили обвинение, а значит могут предъявить и другим топ-чиновникам страны-агрессора.

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После того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, его можно судить заочно. Об этом 20 марта пишет издание "Українськi Новини" со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова.

В ОП отметили, что ордер на арест Владимира Путина значит, что "мир нанес мощный удар" по топ-чиновникам России.

"Этим решением МУС дал свою юридическую оценку значению персонального иммунитета должностных лиц РФ. "Теперь его [Путина] могут судить заочно", – рассказал Смирнов.

Замглавы ОП также отметил, что фактически российскому лидеру уже предъявили обвинение.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд принял решение о выдачи ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с незаконным перемещением детей из Украины.

В тот же день генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что российский лидер теперь имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления и за пределами РФ он должен быть задержан и передан в суд.

Также напомним, бывший судья Международного уголовного суда Владимир Василенко рассказал, что ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же он этого не сделает, то Интерпол объявит президента в международный розыск.

17 марта президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина является оправданным.

20 марта бывший президент, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя ордер на арест Путина, заявил, что в мире "произошло окончательное обрушение международного права", а также снова пригрозилт цивилизованным странам ракетным ударом.