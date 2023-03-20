Ордер на арешт Путіна: президента РФ можна судити заочно, — ОП

За словами заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова, фактично російському лідеру вже висунули звинувачення, а отже, можуть висунути й іншим топчиновникам країни-агресора.

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Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, його можна судити заочно. Про це 20 березня пише видання "Українськi Новини" з посиланням на заступника глави Офісу президента Андрія Смирнова.

В ОП зазначили, що ордер на арешт Володимира Путіна означає, що "світ завдав потужного удару" по топчиновниках Росії.

"Цим рішенням МКС дав свою юридичну оцінку значення персонального імунітету посадових осіб РФ. Тепер його [Путіна] можуть судити заочно", — розповів Смирнов.

Заступник голови ОП також зазначив, що фактично російського лідера вже звинуватили.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення про видання ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна й уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв'язку з незаконним переміщенням дітей із України.

У той же день генпрокурор України Андрій Костін заявив, що російський лідер тепер має офіційний статус підозрюваного в скоєнні міжнародного злочину, і за межами РФ його мають затримати й передати до суду.

Також нагадаємо, колишній суддя Міжнародного кримінального суду Володимир Василенко розповів, що ордер зобов'язує Володимира Путіна з'явитися до Гаазького суду для надання свідчень, якщо ж він цього не зробить, то Інтерпол оголосить президента в міжнародний розшук.

17 березня президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна є виправданим.

20 березня колишній президент, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, коментуючи ордер на арешт Путіна, заявив, що у світі "відбулося остаточне обвалення міжнародного права", а також знову погрожує цивілізованим країнам ракетним ударом.