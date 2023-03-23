"З Путіним говорити марно": Кулеба виступив проти переговорів з РФ

Україна, за словами міністра, з 2019 року провела 88 раундів переговорів із Москвою, які ні до чого не привели, тож голову Кремля необхідно перемагати лише за допомогою сили.

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Україна задовго до ордера від Міжнародного кримінального суду знала, що з президентом РФ Володимиром Путіним домовлятися безглуздо. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба виданню Politico.

За словами міністра, Україна категорично не відкидає ідею переговорів, проте дотримується позиції, що розмовою з Путіним неможливо досягти миру.

Кулеба нагадав, що РНБО України 30 вересня 2022 року ухвалила юридичну резолюцію, в якій йдеться про те, що будь-які переговори з Володимиром Путіним неможливі. Таке рішення було ухвалено у відповідь на спробу Росії анексувати окуповані території.

"Справа не в тому, що ми не намагалися. Україна робила численні спроби досягти мирного врегулювання", — сказав Кулеба журналістам.

За його словами, з моменту вступу на посаду президента Володимира Зеленського у 2019 році Україна провела 88 раундів переговорів з Росією за посередництва Франції та Німеччини. Однак ці зусилля ні до чого не призвели.

"Росія розтоптала всі ці зусилля і натомість обрала варварську, геноцидну агресивну війну", — сказав Кулеба.

Журналісти зазначили, що остання спроба прямих переговорів із Росією була у Стамбулі у липні 2022 року. З того часу будь-який діалог ведеться за посередництва ООН.

Глава МЗС зазначив, що Україна також намагалася порозумітися з РФ навіть після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Замість пошуку компромісу Росія лише посилила свої жорстокі атаки та оголосила про плани анексувати більше українських територій.

"Президент Зеленський ясно дав зрозуміти, що якщо Путін продовжить цю спробу анексії, з ним неможливо буде поговорити", — сказав Кулеба.

На його думку, Путін хоче лише більше війни, вкрадених українських територій, убитих українців. Тому його треба розтрощити силою.

Ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Крім російського диктатора, суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Також повідомлялося, що у Міжнародному кримінальному суді Гааги розповіли, який термін має ордер на арешт Путіна. Головний прокурор суду Хан сказав, що президент РФ залишатиметься підозрюваним до кінця життя або до того моменту, поки над ним не відбудеться суд.

В Офісі президента України заявили, що Путіна можна судити заочно. За словами заступника голови відомства Андрія Смирнова, фактично російському лідеру вже звинуватили, а значить можуть пред'явити й іншим топчиновникам країни-агресора.