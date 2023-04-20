"Это поддержка терроризма": Подоляк призвал к полной экспортной блокаде РФ

Советник главы ОП считает, что торговля с Россией является финансированием террористического режима, поэтому шаги для прекращения сотрудничества должны быть максимально радикальными

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Союзники должны осуществить полную экспортную блокаду России, так как страна-террорист не отказывается от своей агрессивной политики касаемо Украины. Об этом сегодня, 20 апреля, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что президент России Владимир Путин является лидером этой "группировки", которого разыскивают за военные преступления.

"Любые торговые отношения с России сейчас являются поддержкой террористической группировки, лидер которой разыскивается как международный преступник за военные преступления и геноцид в отношении населения Украины", — считает советник главы ОП Подоляк.

Напомним, сегодня 20 апреля Bloomberg написал, что США и некоторые другие союзники рассматривают возможность почти полной остановки экспорта в Россию. Чиновники стран G7 обсуждают эту идею накануне саммита лидеров в Японии в мае. Подход, который обсуждается, перевернет существующий режим санкций: практически весь экспорт будет запрещен, возможными будут только отдельные варианты. Сейчас же весь экспорт разрешен, если продукция не попадает под санкции.

17 апреля глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что процесс краха российской экономики может начаться уже в 2023 году.

25 февраля 2023 года стало известно, что страны Европейского союза согласовали 10 пакет санкций против России. В представительстве Швеции в ЕС рассказали, что именно входит в новый санкционный пакет.