"Це підтримка тероризму": Подоляк закликав до повної експортної блокади РФ

Радник голови ОП вважає, що торгівля з Росією є фінансуванням терористичного режиму, тому кроки для припинення співробітництва мають бути максимально радикальними.

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Союзники повинні здійснити повну експортну блокаду Росії, оскільки країна-терорист не відмовляється від своєї агресивної політики щодо України. Про це сьогодні, 20 квітня, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Подоляк підкреслив, що президент Росії Володимир Путін є лідером цього "угруповання", і його розшукують за воєнні злочини.

"Будь-які торговельні відносини з Росією зараз є підтримкою терористичного угруповання, лідер якого розшукується як міжнародний злочинець за воєнні злочини та геноцид щодо населення України", — вважає радник голови ОП Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні 20 квітня Bloomberg написав, що США та деякі інші союзники розглядають можливість майже повної зупинки експорту до Росії. Чиновники країн G7 обговорюють цю ідею напередодні саміту лідерів у Японії у травні. Підхід, який обговорюється, переверне чинний режим санкцій: практично весь експорт буде заборонено, можливими будуть лише окремі варіанти. Зараз весь експорт дозволено, якщо продукція не потрапляє під санкції.

17 квітня голова Нацбанку України Андрій Пишний заявив, що процес краху російської економіки може розпочатися вже 2023 року.

25 лютого 2023 року стало відомо, що країни Європейського союзу погодили 10 пакет санкцій проти Росії. У представництві Швеції в ЄС розповіли, що саме входить до нового санкційного пакета.