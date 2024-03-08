Разочарованы друг другом: разногласия между США и Украиной ухудшают ситуацию на фронте, — NYT

В Вашингтоне считают, что Украина долго и дорогой ценой защищала Авдеевку Донецкой области, тогда как Киев убежден, что "американский политический паралич" привел к нехватке боеприпасов на фронте, рассказали журналисты.

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В союзе США и Украины начали возникать взаимные разочарования. Американские военные стратеги, в частности министр обороны Ллойд Остин, считают, что Украине нужно сосредоточить свои силы на одной большой битве за раз, тогда как президент Владимир Зеленский, по мнению официальных лиц США, сконцентрировался на битвах за города, которые не имеют стратегической ценности. Об этом сообщило издание The New York Times.

Американские официальные лица считают, что Украина слишком долго и дорогой ценой защищала Авдеевку Донецкой области. Тогда как Украина расстроена тем, что "американский политический паралич" привел к нехватке боеприпасов на фронте.

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"Белый дом и украинские чиновники заявляют, что то, что Конгресс пока не принял законопроект о чрезвычайной помощи, включая 60,1 миллиарда долларов для Украины, уже подорвало борьбу на местах", — говорится в сообщении.

Украинцы часто жаловались, что администрация Байдена не спешит включать в пакеты помощи передовые системы оружия, которые могут пересекать "российские красные линии", речь идет от истребителей до ракет большой дальности.

Разногласия США и Украины относительно контрнаступления

Американские официальные лица призвали Украину сосредоточить свое наступление на одном главном направлении вдоль линии фронта и давить на прорыв российских укреплений именно там. Представители США считают, что генерал Валерий Залужный согласился с американским советом, однако не смог убедить в этом Зеленского. Вместо одной решающей битвы произошел раскол войска, когда часть отправили на восток, часть на юг на другие участки фронта.

"Мы говорим в армии, когда вы стремитесь атаковать везде, вы можете в конечном итоге атаковать нигде — потому что ваши силы разбросаны слишком мало", — сказал адмирал в отставке и бывший верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Джеймс Г. Ставридис.

Официальные американские лица продолжают давать советы украинцам относительно военной кампании, которую они хотели бы видеть в 2024 году. В частности, США хотят, чтобы Украина сосредоточила удары на временно оккупированный Крым, чтобы атаковать Керченский мост.

Напомним, 7 марта президент США Джо Байден заявил, что Украина может победить президента России Владимира Путина. По его словам, для этого нужно американское оружие.

В тот же день советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности и спикер Пентагона Джон Кирби рассказал, что Белый дом рассматривает различные способы оказания помощи Украине. Он подчеркнул, что это не может стать полноценной альтернативой той помощи, которую может получить Украина при условии одобрения Конгрессом законопроекта о дополнительном финансировании Киева.