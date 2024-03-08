Розчаровані один одним: розбіжності між США та Україною погіршують ситуацію на фронті, — NYT

У Вашингтоні вважають, що Україна довго та дорогою ціною захищала Авдіївку Донецької області, тоді як Київ переконаний, що "американський політичний параліч" призвів до нестачі боєприпасів на фронті, розповіли журналісти.

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У союзі США та Україна почали виникати взаємні розчарування. Американські військові стратеги, зокрема міністр оборони Ллойд Остін, вважають, що Україні потрібно зосередити свої сили на одній великій битві за раз, тоді як президент Володимир Зеленський, на думку офіційних осіб США, сконцентрувався на битвах за міста, які не мають стратегічної цінності. Про це повідомило видання The New York Times.

Американські офіційні особи вважають, що Україна занадто довго та дорогою ціною захищала Авдіївку Донецької області. Тоді як Україна засмучена тим, що "американський політичний параліч" призвів до нестачі боєприпасів на фронті.

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"Білий дім і українські чиновники заявляють, що те, що Конгрес поки що не ухвалив законопроєкт про надзвичайну допомогу, включаючи 60,1 мільярда доларів для України, вже підірвало боротьбу на місцях", — йдеться у повідомленні.

Українці часто скаржилися, що адміністрація Байдена не поспішає включати в пакети допомоги передові системи зброї, що можуть перетинати "російські червоні лінії", мова йде про винищувачів до ракет великої дальності.

Розбіжності США та України щодо контрнаступу

Американські офіційні особи закликали Україну зосередити свій наступ на одному головному напрямку вздовж лінії фронту та тиснути на прорив російських укріплень саме там. Представники США вважають, що генерал Валерій Залужний погодився з американською порадою, проте не зміг переконати в цьому Зеленського. Замість однієї вирішальної битви відбувся розкол війська, коли частину відправили на схід, частину на південь на інші ділянки фронту.

"Ми кажемо в армії, коли ви прагнете атакувати скрізь, ви можете в кінцевому підсумку атакувати ніде — тому що ваші сили розкидані надто мало", — сказав адмірал у відставці та колишній верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Г. Ставрідіс.

Офіційні американські особи продовжують давати поради українцям щодо військової кампанії, яку вони хотіли б бачити у 2024 році. Зокрема, США хочуть, аби Україна зосередила удари на тимчасово окупований Крим, аби атакувати Керченський міст.

Нагадаємо, 7 березня президент США Джо Байден заявив, що Україна може перемогти президента Росії Володимира Путіна. З його слів, для цього потрібна американська зброя.

Того ж дня радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки і спікер Пентагону Джон Кірбі розповів, що Білий дім розглядає різні способи надання допомоги Україні. Він наголосив, що це не може стати повноцінною альтернативою тій допомозі, яку може отримати Україна за умови схвалення Конгресом законопроєкту про додаткове фінансування Києва.