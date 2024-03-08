Все машины с регистрацией в РФ должны покинуть Финляндию до 16 марта, — СМИ

Автомобили, зарегистрированные в России, больше не могут пересекать финскую границу и будут возвращены обратно на таможне.

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Транспортные средства с российскими номерами должны покинуть территорию Финляндии до следующей субботы, 16 марта. Об этом сообщает финское издание Yle.

По информации Yle, данный закон, запрещающий въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в РФ, вступил в силу осенью 2023 года. В нем был четко указан срок, до которого все авто с российскими номерами и находящиеся в Финляндии, должны выехать из страны.

"Что произойдет с российскими автомобилями после этой даты — сложный вопрос", — говорит руководитель отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшит.

По его словам, будет проведена оценка, почему автомобиль все еще в Финляндии, как долго он тут пробыл и пройдены ли по его части необходимые формальности. Более подробный план действий еще в разработке, заверил чиновник.

Кроме того, автомобили, зарегистрированные в России, больше не могут пересекать финскую границу и будут возвращены обратно на таможне. Теперь на автомобиле с российскими номерами в Финляндию могут приезжать только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей, дипломаты или лица, приравненные к дипломатам. Исключения могут быть сделаны также для автомобилей, которые следуют через границу в гуманитарных целях.

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Въезд в Финляндию с туристическими целями для россиян по-прежнему закрыт, но есть несколько категорий, которые до сих пор могут пересекать границу:

члены семей граждан Финляндии и граждан других стран, постоянно проживающих в Финляндии (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки и находящиеся на иждивении, а также лица, состоящие в постоянных отношениях);

члены семьи граждан государства — члена Европейского Союза, государства — члена Европейской экономической зоны или Швейцарии;

работающие (временная работа на основе визы);

работники сферы логистики и транспортной отрасли, которые приезжают для работы;

находящиеся в бизнес-командировке по неотложным причинам;

студенты, которые приезжают в Финляндию для краткосрочного обучения (менее 90 дней), а также для участия во вступительных экзаменах;

прибывшие в Финляндию лечиться, уже находящиеся на лечении в финском медицинском учреждении;

собственники недвижимости в Финляндии, которая была приобретена до 30 сентября 2022 года. Целью поездки должен быть необходимый ремонт или уход за квартирой или дачей;

сотрудники дипломатических и консульских представительств;

въезжающие на основаниях, которые рассматриваются индивидуально. Сюда относятся, например, диссиденты или представители СМИ.

Ситуация в других странах ЕС

Недавно литовская таможня предупредила, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и всю территорию Евросоюза до 11 марта 2024 года.

Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты ввели Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.

Однако россияне пользуются калининградским транзитным поездом для того, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.

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9 ноября 2023 года Финляндия запретила россиянам заезжать в страну на велосипедах. Таким способом нелегальные мигранты пытались попасть в страну.

19 ноября 2023 года финские власти направили на границу строительные и инженерные армейские подразделения. Военные начали возводить защитные сооружения, чтобы гарантировать национальную безопасность.

30 ноября 2023 года Финляндия закрыла всю сухопутную границу с Россией. Это 9 пропускных пунктов.