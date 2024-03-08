Усі машини з реєстрацією в РФ мають залишити Фінляндію до 16 березня, — ЗМІ

Автомобілі, зареєстровані в Росії, більше не можуть перетинати фінський кордон і будуть повернуті назад на митниці.

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Транспортні засоби з російськими номерами повинні залишити територію Фінляндії до наступної суботи, 16 березня. Про це повідомляє фінське видання Yle.

За інформацією Yle, цей закон, що забороняє в'їзд у країну автомобілів, зареєстрованих у РФ, набув чинності восени 2023 року. У ньому було чітко зазначено термін, до якого всі авто з російськими номерами, що перебувають у Фінляндії, мають виїхати з країни.

"Що станеться з російськими автомобілями після цієї дати — складне питання", — каже керівник відділу контролю Митної служби Самі Ракшит.

За його словами, буде проведено оцінку, чому автомобіль все ще у Фінляндії, як довго він тут пробув і чи виконано щодо його частин необхідні формальності. Детальніший план дій ще в розробці, запевнив чиновник.

Крім того, автомобілі, зареєстровані в Росії, більше не можуть перетинати фінський кордон і будуть повернуті назад на митниці. Тепер на автомобілі з російськими номерами до Фінляндії можуть приїжджати тільки громадяни ЄС, які постійно проживають у Росії, члени їхніх сімей, дипломати або особи, прирівняні до дипломатів. Винятки можуть бути зроблені також для автомобілів, які прямують через кордон у гуманітарних цілях.

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В'їзд до Фінляндії з туристичними цілями для росіян, як і раніше, закритий, але є кілька категорій, які досі можуть перетинати кордон:

члени сімей громадян Фінляндії та громадян інших країн, які постійно проживають у Фінляндії (подружжя, батьки, бабусі й дідусі, діти, онуки і ті, хто перебуває на утриманні, а також особи, які перебувають у постійних відносинах);

члени сім'ї громадян держави — члена Європейського Союзу, держави — члена Європейської економічної зони або Швейцарії;

працівники (тимчасова робота на основі візи);

працівники сфери логістики і транспортної галузі, які приїжджають для роботи;

люди, які перебувають у бізнес-відрядженні з невідкладних причин;

студенти, які приїжджають до Фінляндії для короткострокового навчання (менше 90 днів), а також для участі у вступних іспитах;

люди, які прибувають до Фінляндії лікуватися або вже перебувають на лікуванні у фінському медичному закладі;

власники нерухомості у Фінляндії, яку було придбано до 30 вересня 2022 року. Метою поїздки має бути необхідний ремонт або догляд за квартирою чи дачею;

співробітники дипломатичних і консульських представництв;

ті, хто в'їжджає на підставах, які розглядаються індивідуально. Сюди належать, наприклад, дисиденти або представники ЗМІ.

Ситуація в інших країнах ЄС

Нещодавно литовська митниця попередила, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами мають залишити Литву і всю територію Євросоюзу до 11 березня 2024 року.

Наразі всі країни Балтії заборонили в'їзд авто з номерами РФ. Також ці заборони ввели Польща, Фінляндія, Норвегія та Болгарія.

Однак росіяни користуються калінінградським транзитним поїздом для того, щоб потрапити до Євросоюзу через Литву.

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9 листопада 2023 року Фінляндія заборонила росіянам заїжджати в країну на велосипедах. У такий спосіб нелегальні мігранти намагалися потрапити в країну.

19 листопада 2023 року фінська влада направила на кордон будівельні та інженерні армійські підрозділи. Військові почали зводити захисні споруди, щоб гарантувати національну безпеку.

30 листопада 2023 року Фінляндія закрила весь сухопутний кордон із Росією. Це 9 пропускних пунктів.