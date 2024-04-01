Помощь в долг: Джонсон рассказал, когда в США могут одобрить пакет для Украины

По словам спикера Палаты представителей Конгресса, есть несколько вариантов того, как можно помочь Украине. Один из вариантов предусматривает то, что поставки будут в счет кредита.

Related video

В законопроекте Соединенных Штатов Америки о помощи для Украины будет нововведение, а его рассмотрение начнется в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майкл Джонсон, передает The Hill.

В интервью программе Sunday Night in America он заявил, что оказался в сложном положении из-за исторически узкого большинства в Палате представителей. В то же время, ему удалось проработать пакет мероприятий, который будет представлен на рассмотрение уже после пасхальных каникул.

"В эпоху разделенного правительства — исторически так сложилось, — нам приходится добиваться консенсуса. Если мы хотим продвинуть какую-то партийную меру, я должен пригласить всех членов, буквально каждого… Мы говорили со всеми членами, особенно сейчас, во время работы в округе. Когда мы вернемся после этого периода работы, мы будем продвигать продукт (законопроект с помощью Украине — ред.), но я думаю, что он будет иметь некоторые важные нововведения", — заявил Майкл Джонсон.

В качестве примера спикер Палаты представителей Конгресса назвал возможность предоставления Украине кредита. Также он вспомнил про закон о REPO, в котором идет речь о конфискации российский замороженных активов. У президента есть право наложить на них арест и передать Киеву для использования против России.

Какой именно вариант будет выбран — пока что неизвестно. Новое голосование пройдет не раньше, чем 9 апреля.

Напомним, 31 марта в Конгрессе США заверили, что помощь Украине будет главной темой после Пасхи. Глава комитета Палаты представителей Майк Тернер заявил, что в Конгрессе США усиленно займется вопросом того, чтобы принять решение о помощи для Киева.