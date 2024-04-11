Без поддержки Украины следующие поколения значительно дороже заплатят за победу РФ, — Боррель

Главный дипломат ЕС считает, что поддержка Украины должна продолжаться столько, сколько в этом есть необходимость.

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Поддержка Украины со стороны Евросоюза должна продолжаться, поскольку победа в войне России будет стоить значительно дороже в будущем. Об этом 10 апреля, выступая на пленарном заседании Европарламента, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

В частности он отметил, что Украина уже получила от Евросоюза и стран — членов "достаточно большую сумму" — 96 миллиардов евро. Из них 31 миллиард, по словам дипломата — это военная поддержка.

"Некоторые могут сказать: "О, это очень дорого — поддерживать Украину". Не поддерживать Украину и дать возможность ей упасть перед российской агрессией будет значительно дороже для нас и для следующих поколений, потому что Россия станет большей угрозой для нашей безопасности и свободы", — отметил он.

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Также Боррель добавил, что Евросоюз должен продолжать поддержку Украины "столько, сколько потребуется", привлекая для этого все имеющиеся ресурсы, как военные, так и финансовые. Помощь ЕС Киеву должна продолжаться не только потому, что это сосед, но и один из крупнейших партнеров Евросоюза, а также кандидат на получение членства в блоке, отметил дипломат.

"И ее независимость, ее суверенитет, ее территориальная целостность также является частью нашей способности продолжать жить в свободе", — подчеркнул Жозеп Боррель.

22 марта, комментируя массированную ракетную атаку РФ по Украине, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что нужно остановить эти действия и привлечь к ответственности всех причастных.

К тому же 19 марта Боррель высказался за передачу 99% всех замороженных активов России на закупку оружия для Украины.