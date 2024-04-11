Без підтримки України наступні покоління значно дорожче заплатять за перемогу РФ, — Боррель

Головний дипломат ЄС вважає, що підтримка України повинна продовжуватися стільки, скільки у цьому є потреба.

Related video

Підтримка України з боку Євросоюзу повинна продовжуватися, оскільки перемога у війні Росії буде коштувати значно дорожче у майбутньому. Про це 10 квітня, виступаючи на пленарному засіданні Європарламенту, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Зокрема він наголосив, що Україна вже отримала від Євросоюзу та країн – членів "достатньо велику суму" – 96 мільярдів євро. З них 31 мільярд, за словами дипломата — це військова підтримка.

"Дехто може сказати: "О, це дуже дорого — підтримувати Україну". Не підтримувати Україну і дати можливість їй впасти перед російською агресією буде значно дорожче для нас і для наступних поколінь, тому що Росія стане більшою загрозою для нашої безпеки й свободи", — зазначив він.

Важливо

"Запаси вичерпано": Боррель визнав, що за два роки війни ЄС використав усі ресурси

Також Боррель додав, що Євросоюз повинен продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде потрібно", залучаючи для цього всі наявні ресурси, як військові, так і фінансові. Допомога ЄС Києва повинна продовжуватися не тільки тому, що це сусід, а й один з найбільших партнерів Євросоюзу, а також кандидат на отримання членства у блоці, зазначив дипломат.

"І її незалежність, її суверенітет, її територіальна цілісність також є частиною нашої здатності продовжувати жити у свободі", — підкреслив Жозеп Боррель.

22 березня, коментуючи масовану ракетну атаку РФ по Україні, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що потрібно зупинити ці дії та притягнути до відповідальності всіх причетних.

До того ж 19 березня Боррель висловився за передачу 99% всіх заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України.