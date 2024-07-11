Посредник между Путиным и Трампом: Орбан встретится с экс-президентом США, — СМИ

Венгерский лидер во второй раз менее чем за полгода приедет на курорт Мар-а-Лаго во Флориде к Трампу. По данным Bloomberg, встреча политиков будет неформальной.

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В четверг, 11 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после завершения саммита НАТО встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет издание Bloomberg.

Этот визит, вероятно, усилит опасения, что венгерский лидер является посредником между Путиным и Трампом, ведь встреча состоится менее чем через неделю после переговоров Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Bloomberg отмечает, что Путин и Трамп имели теплые отношения во время первого срока президентства последнего, что часто вызывало критику обеих партий. Недавно лидер республиканцев заявил, что верит в то, что сможет убедить Путина прекратить войну в Украине.

По данным журналистов, Орбан отправится на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Визит венгерского премьера в Москву стал центральной темой обсуждения на саммите в Вашингтоне, где другие союзники пообещали дополнительную противовоздушную оборону для Украины.

Как сообщил один из источников Bloomberg, лидер республиканцев не просил венгерского премьера заложить основу для какого-то мирного соглашения между Украиной и Россией. Эта встреча будет неформальной, ее детали не раскрывают.

Последний раз политики виделись в марте, когда Трамп устроил Орбану экскурсию по своей резиденции и роскошный ужин, а также встречу со своими советниками.

Визиты Орбана

Напомним, 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встречался в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. 5 июля — с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда венгерский лидер заявил, что переговорные позиции России и Украины далеки друг от друга.

8 июля Орбан прибыл в Китай и назвал Пекин "ключевой силой для достижения мира в российско-украинской войне".

По данным испанской газеты El País, после своих визитов венгерский лидер заявил, что Путин и Си Цзиньпин ожидают, что новые мирные переговоры между Москвой и Киевом состоятся до конца 2024 года.