Посередник між Путіним і Трампом: Орбан зустрінеться з експрезидентом США, — ЗМІ

Угорський лідер вдруге менш ніж за пів року приїде на курорт Мар-а-Лаго у Флориді до Трампа. За даними Bloomberg, зустріч політиків буде неформальною.

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У четвер, 11 липня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після завершення саміту НАТО зустрінеться з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Про це пише видання Bloomberg.

Цей візит, ймовірно, посилить побоювання, що угорський лідер є посередником між Путіним і Трампом, адже зустріч відбудеться менше ніж через тиждень після переговорів Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Bloomberg зазначає, що Путін і Трамп мали теплі відносини під час першого терміну президентства останнього, що часто викликало критику обох партій. Нещодавно лідер республіканців заявив, що вірить у те, що зможе переконати Путіна припинити війну в Україні.

За даними журналістів, Орбан вирушить на курорт Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. Візит угорського прем'єра до Москви став центральною темою обговорення на саміті у Вашингтоні, де інші союзники пообіцяли додаткову протиповітряну оборону для України.

Як повідомило одне з джерел Bloomberg, лідер республіканців не просив угорського прем'єра закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та Росією. Ця зустріч буде неформальною, її деталі не розкривають.

Останній раз політики бачилися у березні, коли Трамп влаштував Орбану екскурсію по своїй резиденції та розкішну вечерю, а також зустріч зі своїми радниками.

Візити Орбана

Нагадаємо, 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрічався у Києві з президентом Володимиром Зеленським. 5 липня — з президентом РФ Володимиром Путіним. Тоді угорський лідер заявив, що переговорні позиції Росії та України далекі одна від одної.

8 липня Орбан прибув до Китаю і назвав Пекін "ключовою силою для досягнення миру у російсько-українській війні".

За даними іспанської газети El País, після своїх візитів угорський лідер заявив, що Путін і Сі Цзіньпін очікують, що нові мирні переговори між Москвою та Києвом відбудуться до кінця 2024 року.