"Риск просчета": Путин боялся, что из Украины ракеты НАТО полетят на Москву, — Джонсон

По словам Бориса Джонсона, Владимир Путин накануне вторжения считал, что НАТО предоставит Украине ракеты и намекал на "непреднамеренный обмен ядерным оружием".

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что во время попыток убедить Владимира Путина не нападать на Украину, российский президент угрожал ядерным ударом. Об этом британский политик рассказывает в мемуарах Unleashed, сообщает The Times.

Джонсон отметил, что Путин выражал серьезную обеспокоенность относительно возможных ракет НАТО на украинской территории, хотя на самом деле никто не предлагал там их размещать. По его словам, лидер Кремля постоянно возвращался к этой теме и подчеркивал, что "вряд ли понадобится много времени", чтобы ракета, запущенная из Украины, долетела до Москвы.

"В какой-то момент он (Путин. — Ред.) сделал что-то вроде жутковато-шутливого замечания о риске просчета — непреднамеренного ядерного обмена между Россией и НАТО. "Я не хотел бы нанести тебе вред, Борис", — сказал он (позже Кремль опроверг это заявление. Никогда не верьте тому, что говорит Москва, пока это не будет официально опровергнуто)", — говорится в мемуарах Джонсона.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал Киеву не соглашаться на мир, а продолжать воевать "до последнего украинца".

11 октября Борис Джонсон в интервью "Бабелю" рассказал о разговоре с Владимиром Путиным накануне вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Президент РФ пытался заставить экс-премьер-министра Великобритании сказать, что Украина никогда не присоединится к НАТО.