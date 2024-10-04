"Ризик прорахунку": Путін боявся, що з України ракети НАТО полетять на Москву, — Джонсон

За словами Бориса Джонсона, Володимир Путін напередодні вторгнення вважав, що НАТО надасть Україні ракети і натякав на "ненавмисний обмін ядерною зброєю".

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Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, що під час спроб переконати Володимира Путіна не нападати на Україну, російський президент погрожував ядерним ударом. Про це британський політик переповідає у мемуарах Unleashed, повідомляє The Times.

Джонсон зазначив, що Путін висловлював серйозну стурбованість щодо можливих ракет НАТО на українській території, хоча насправді ніхто не пропонував там їх розміщувати. За його словами, лідер Кремля постійно повертався до цієї теми і наголошував, що "навряд чи знадобиться багато часу", щоб ракета, запущена з України, долетіла до Москви.

"У якийсь момент він (Путін. — Ред.) зробив щось на кшталт моторошно-жартівливого зауваження про ризик прорахунку — ненавмисного ядерного обміну між Росією і НАТО. "Я не хотів би завдати тобі шкоди, Борисе", — сказав він (пізніше Кремль спростував цю заяву. Ніколи не вірте тому, що говорить Москва, доки це не буде офіційно спростовано)", — йдеться у мемуарах Джонсона.

Нагадаємо, 5 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порадив Києву не погоджуватися на мир, а продовжувати воювати "до останнього українця".

11 жовтня Борис Джонсон в інтерв'ю "Бабелю" розповів про розмову з Володимиром Путіним напередодні вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Президент РФ намагався змусити експрем'єр-міністра Британії сказати, що Україна ніколи не приєднається до НАТО.