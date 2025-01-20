СМИ сообщили об участии Юлии Тимошенко в инаугурации Трампа: что известно (фото)

В Вашингтоне во время инаугурации Дональда Трампа собрался самый влиятельный истеблишмент Республиканской партии, с которым могла встретиться Юлия Тимошенко, написали журналисты.

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Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" и народный депутат Юлия Тимошенко, вероятно, съездила в Вашингтон, чтобы принять участие в торжествах по случаю инаугурации Дональда Трампа. Источники украинских медиа предоставили два фото, которые подтверждают визит. При этом на официальных ресурсах политической силы подтверждений визита нет. Фото из США, сделанные, как предполагают, 20 января, опубликовали на портале ТСН.

Журналисты рассказали, что получили фотографии, сделанные неназванным источником в Вашингтоне. На фото — молебен в часовне Капитолия по случаю инаугурации Трампа. В кадр попала женщина, которая сидит спиной к камере. У нее прическа в виде косы, обкрученной вокруг головы. Источники ТСН заявили, что женщина — Юлия Тимошенко, которая вместе с коллегами по политической силе прибыла в столицу США.

Юлия Тимошенко — участие в молебне во время инаугурации Трампа Фото: ТСН

Также есть другое фото, сделанное в несколько ином ракурсе. На нем видно лицо женщины, повернутое к камере щекой и ухом. На женщине — горчичного цвета пальто, видно белую блузу и платок на шее. На портале ТСН отметили, что во время инаугурации в одном месте собрались топ-чиновники США, сторонники Трампа из Республиканской партии, которые с сегодняшнего дня начинают руководить в Белом доме. Рядом с ними могла действительно быть Тимошенко, и при этом "не исключается переговорный процесс".

Юлия Тимошенко — возможный визит в Вашингтон 20 января Фото: ТСН

Юлия Тимошенко — что известно о поездках за границу

На странице Facebook Юлии Тимошенко и на потали ВО "Батькивщина" пока нет комментариев относительно поездки на инаугурацию Трампа. Зато можно увидеть другие активности политика.

Например, 14 января она приняла участие в заседании ассамблеи Европейской народной партии, с которой солидаризируется ее политическая сила. Кроме того, 11 января состоялся визит во Францию и участие в международной конференции Национального совета иранского сопротивления. На фото с конференции видим спецпредставителя Трампа по вопросам Украины Кита Келлога. Между Келлогом и Тимошенко (слева направо) — представительница Ирана Мириам Раяви и экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Юлия Тимошенко — визит в Париж и встреча с Китом Келлогом Фото: X (Twitter) Юлия Тимошенко — встреча с представительницей Ирана в Париже 11 января Фото: X (Twitter)

Пока что нет информации о том, кто из украинских топ-политиков был в Вашингтоне.

Отметим, 20 января президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Киеве, поздравил Трампа с инаугурацией, говорится на странице Facebook политика. Глава государства выразил надежду, что благодаря сотрудничеству двух стран завершится российско-украинская война. Между тем ранее Зеленский заявлял, что ожидает личной встречи с президентом США в течение недели после инаугурации.

Напоминаем, после инаугурации Трамп выступил с речью, в которой описал, о чем будут первые указы. Фокус привел основные тезисы 47 президента США, уточнив, шла ли там речь об Украине.