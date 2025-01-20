ЗМІ повідомили про участь Юлії Тимошенко в інавгурації Трампа: що відомо (фото)

У Вашингтоні під час інавгурації Дональда Трампа зібрався найвпливовіший істеблішмент Республіканської партії, з яким могла зустрітись Юлія Тимошенко, написали журналісти.

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Лідерка Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" та народна депутатка Юлія Тимошенко, ймовірно, з'їздила у Вашингтон, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди інавгурації Дональда Трампа. Джерела українських медіа надали два фото, які підтверджують візит. При цьому на офіційних ресурсах політичної сили підтверджень візиту немає. Фото з США, зроблені, як припускають, 20 січня, опублікували на порталі ТСН.

Журналісти розповіли, що отримали фотографії, зроблені неназваним джерелом у Вашингтоні. На фото — молебень у капличці Капітолія з нагоди інавгурації Трампа. У кадр потрапила жінка, яка сидить спиною до камери. У неї зачіска у вигляді коси, обкрученої навколо голови. Джерела ТСН заявили, що жінка — Юлія Тимошенко, яка разом з колегами по політичній силі прибула до столиці США.

Юлія Тимошенко - участь у молебні під час інавгурації Трампа Фото: ТСН

Також є інше фото, зроблене у дещо іншому ракурсі. На ньому видно обличчя жінки, повернуте до камери щокою та вухом. На жінці — гірчичного кольору пальто, видно білу блузу та хустинку на шиї. На порталі ТСН зауважили, що під час інавгурації в одному місці зібрались топпосадовці США, прихильники Трампа з Республіканської партії, які відсьогодні починають керувати у Білому домі. Поруч з ними могла дійсно бути Тимошенко, і при цьому "не виключається переговорний процес".

Юлія Тимошенко - можливий візит у Вашингтон 20 січня Фото: ТСН

Юлія Тимошенко — що відомо про поїздки за кордон

На сторінці Facebook Юлії Тимошенко та на поталі ВО "Батьківщина" поки що не має коментарів щодо поїздки на інавгурацію Трампа. Натомість можна побачити інші активності політикині.

Наприклад, 14 січня вона взяла участь у засіданні асамблеї Європейської народної партії, з якою солідаризується її політична сила. Крім того, 11 січня відбувся візит у Францію та участь у міжнародній конференції Національної ради іранського спротиву. На фото з конференції бачимо спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келлога. Між Келлогом та Тимошенко (зліва направо) — представниця Ірану Міріам Раяві та експрем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс.

Юлія Тимошенко - візит в Париж та зустріч з Кітом Келлогом Фото: X (Twitter) Юлія Тимошенко - зустріч з представницею Ірану у Парижі 11 січня Фото: X (Twitter)

Поки що немає інформації про те, хто з українських топполітиків був у Вашингтон.

Зазначимо, 20 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Києві, привітав Трампа з інавгурацією, ідеться на сторінці Facebook політика. Очільник держави висловив сподівання, що завдяки співпраці двох країн завершиться російсько-українська війна. Тим часом раніше Зеленський заявляв, що очікує особистої зустрічі з президентом США протягом тижня після інавгурації.

Нагадуємо, після інавгурації Трамп виступив з промовою, у якій описав, про що будуть перші укази. Фокус навів основні тези 47 президента США, уточнивши, чи ішлося там про Україну.