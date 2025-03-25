"Возможно": Трамп о заявлении Зеленского о влиянии РФ на США (видео)

Лидер США не исключает, что информация Кремля могла изменить мнение отдельных членов его команды, которая ведет переговоры с РФ.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признал, что Кремль мог повлиять на некоторых членов его команды, которые вовлечены в переговоры США и РФ. Об этом 24 марта он сообщил во время разговора с журналистами.

"Ну, возможно, на них повлияли, чтобы они урегулировали этот вопрос, потому что Украина этого хочет", — ответил Трамп.

Также он добавил, что этот вопрос должен быть решен, и что Россия также хочет его решить. Подчеркнув, что государственный секретарь США Марко Рубио выполняет великолепную работу, а спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф был невероятным. Также Трамп отметил, что у него есть отличная команда людей, которая работает над этим вопросом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что некоторые члены команды Трампа начали верить Кремлю и президенту России Владимиру Путину. Этот фрагмент из интервью Зеленского и зачитали президенту США.

Стоит напомнить, что 24 марта проходили переговоры США и РФ в Саудовской Аравии. В администрации президента США Дональда Трампа высоко оценили итоги переговоров.

25 марта в Эр-Рияде началась новая встреча переговорных команд Украины и США для обсуждения достижения перемирия в российско-украинской войне, сообщали журналисты AFP.

Также Фокус писал о том, что стали известны условия завершения войны. Россия выдвинула свои пункты для установления длительного мира в Украине.