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Политика Российско-украинская война Переговоры по прекращению войны

"Возможно": Трамп о заявлении Зеленского о влиянии РФ на США (видео)

Зеленский и Трамп, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, президент Украины, президент США
Фото: Spiegel | Трамп не отрицает предположение Зеленского, что Кремль мог иметь влияние на некоторых членов его команды

Лидер США не исключает, что информация Кремля могла изменить мнение отдельных членов его команды, которая ведет переговоры с РФ.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признал, что Кремль мог повлиять на некоторых членов его команды, которые вовлечены в переговоры США и РФ. Об этом 24 марта он сообщил во время разговора с журналистами.

"Ну, возможно, на них повлияли, чтобы они урегулировали этот вопрос, потому что Украина этого хочет", — ответил Трамп.

Также он добавил, что этот вопрос должен быть решен, и что Россия также хочет его решить. Подчеркнув, что государственный секретарь США Марко Рубио выполняет великолепную работу, а спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф был невероятным. Также Трамп отметил, что у него есть отличная команда людей, которая работает над этим вопросом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что некоторые члены команды Трампа начали верить Кремлю и президенту России Владимиру Путину. Этот фрагмент из интервью Зеленского и зачитали президенту США.

Стоит напомнить, что 24 марта проходили переговоры США и РФ в Саудовской Аравии. В администрации президента США Дональда Трампа высоко оценили итоги переговоров.

25 марта в Эр-Рияде началась новая встреча переговорных команд Украины и США для обсуждения достижения перемирия в российско-украинской войне, сообщали журналисты AFP.

Также Фокус писал о том, что стали известны условия завершения войны. Россия выдвинула свои пункты для установления длительного мира в Украине.