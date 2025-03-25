"Можливо": Трамп про заяву Зеленського щодо впливу РФ на США (відео)

Лідер США не виключає, що інформація Кремля могла змінити думку окремих членів його команди, яка веде переговори з РФ.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп визнав, що Кремль міг вплинути на деяких членів його команди, які залучені до переговорів США і РФ. Про це 24 березня він повідомив під час розмови з журналістами.

"Ну, можливо, на них вплинули, щоб вони врегулювали це питання, тому що Україна цього хоче", — відповів Трамп.

Також він додав, що це питання повинно бути розв’язане, і що Росія також хоче його вирішити. Підкресливши, що державний секретар США Марко Рубіо виконує чудову роботу, а спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф був неймовірним. Також Трамп зазначив, що у нього є чудова команда людей, яка працює над цим питанням.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що деякі члени команди Трампа почали вірити Кремлю та президенту Росії Володимиру Путіну. Цей фрагмент з інтерв'ю Зеленського і зачитали президенту США.

Варто нагадати, що 24 березня проходили переговори США та РФ у Саудівській Аравії. В адміністрації президента США Дональда Трампа високо оцінили підсумки переговорів.

25 березня в Ер-Ріяді почалася нова зустріч переговорних команд України та США для обговорення досягнення перемир'я в російсько-українській війні, повідомляли журналісти AFP.

Також Фокус писав про те, що стали відомі умови завершення війни. Росія висунула свої пункти для встановлення тривалого миру в Україні.