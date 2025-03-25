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"Можливо": Трамп про заяву Зеленського щодо впливу РФ на США (відео)

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Фото: Spiegel | Трамп не заперечує припущення Зеленського, що Кремль міг мати вплив на деяких членів його команди

Лідер США не виключає, що інформація Кремля могла змінити думку окремих членів його команди, яка веде переговори з РФ.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп визнав, що Кремль міг вплинути на деяких членів його команди, які залучені до переговорів США і РФ. Про це 24 березня він повідомив під час розмови з журналістами.

"Ну, можливо, на них вплинули, щоб вони врегулювали це питання, тому що Україна цього хоче", — відповів Трамп.

Також він додав, що це питання повинно бути розв’язане, і що Росія також хоче його вирішити. Підкресливши, що державний секретар США Марко Рубіо виконує чудову роботу, а спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф був неймовірним. Також Трамп зазначив, що у нього є чудова команда людей, яка працює над цим питанням.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що деякі члени команди Трампа почали вірити Кремлю та президенту Росії Володимиру Путіну. Цей фрагмент з інтерв'ю Зеленського і зачитали президенту США.

Варто нагадати, що 24 березня проходили переговори США та РФ у Саудівській Аравії. В адміністрації президента США Дональда Трампа високо оцінили підсумки переговорів.

25 березня в Ер-Ріяді почалася нова зустріч переговорних команд України та США для обговорення досягнення перемир'я в російсько-українській війні, повідомляли журналісти AFP.

Також Фокус писав про те, що стали відомі умови завершення війни. Росія висунула свої пункти для встановлення тривалого миру в Україні.