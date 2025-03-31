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Политика

В сети пишут о задержании депутата "ЕС" за подготовку теракта в ТЦК: в партии опровергают

Валерий Ищенко, Днепропетровская область, военкомат пгт Широкое, ТЦК в пгт Широкое, мина в ТЦК
Фото: Facebook / Європейська Солідарність Дніпропетровська область | Военкомат ТЦК в пгт Широком и депутат поселкового совета Валерий Ищенко

В соцсетях 31 марта распространяется информация о задержании правоохранителями депутата поселкового совета от партии "Европейская солидарность" Валерия Ищенко, который якобы оставил противотанковую мину ТМ-62М под зданием территориального центра комплектования и социального обслуживания в поселке городского типа Широкое Днепропетровской области. В "ЕС" опровергли эту информацию и сообщили, что Ищенко давал показания следствию как свидетель.

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Сообщение о якобы задержании на прошлой неделе Национальной полицией Украины местного депутата от партии "Европейская солидарность" Валерия Ищенко распространил 31 марта Telegram-канал "ПолитБавовна".

Авторы канала утверждали, что Ищенко подбросил противотанковую мину ТМ-62М к зданию ТЦК в пгт Широкое Криворожского района.

Валерий Ищенко, задержание Валерия Ищенко, ТЦК в Широком, ПолитБавовна Fullscreen
Telegram-канал "ПолитБавовна" сообщил о задержании Валерия Ищенко
Фото: Скриншот

Также в Telegram-канале заявили, что правоохранители обезвредили мину и установили и задержали подозреваемого в подготовке теракта. Официальных сообщений от Национальной полиции по этому инциденту на момент публикации материала не было.

Валерий Ищенко, депутат поселкового совета, Широковский поселковый совет Fullscreen
Депутат Широковского поселкового совета Валерий Ищенко
Фото: Telegram / ПолітБавовна
противотанковая мина, Валерий Ищенко, мина в ТЦК, теракт в ТЦК, теракт в ТЦК Fullscreen
Возле ТЦК в Днепропетровской области нашли противотанковую мину возле ТЦК в Днепропетровской области
Фото: Telegram / ПолітБавовна

Задержание Валерия Ищенко опровергли в "ЕС"

На странице Днепропетровской территориальной организации политической партии "Европейская солидарность" опубликовали официальное заявление относительно сообщений о задержании депутата Валерия Ищенко.

В пресс-службе организации сообщили, что по их информации в пгт Широком действительно кто-то оставил противотанковую мину под зданием ТЦК, однако депутат Валерий Ищенко в этом деле был чисто свидетелем, потому что рядом находится его коммерческое предприятие.

"Валерий Ищенко предоставил записи с камер наблюдения, чтобы способствовать следствию, и дал соответствующие показания", — говорится в заявлении.

Также пресс-служба опубликовала фотографию, которую, как утверждается, депутат Ищенко и военкомат ТЦК в Широком сделали 31 марта.

Валерий Ищенко, Европейская солидарность, Днепропетровский областной совет, пгт Широкое Fullscreen
В "Европейской солидарности" опровергли информацию о задержании депутата Валерия Ищенко
Фото: Скриншот

Напомним, 28 марта Национальная полиция в Киеве перекрыла улицу возле здания ТЦК в Голосеевском районе. В полиции объяснили, что от одного из прохожих поступил вызов из-за подозрительного автомобиля, который стоял возле ТЦК длительное время. Во время общения с водителем микроавтобуса правоохранители обнаружили несоответствие в его документах и приняли решение изъять машину, однако водитель начал сопротивляться и произошла стычка, после которой полиция открыла три уголовных производства.

В Службе безопасности Украины 27 марта сообщили о задержании гражданина, который по указанию российских спецслужб планировал совершить теракт в Херсоне возле ТЦК.