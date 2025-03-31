В сети пишут о задержании депутата "ЕС" за подготовку теракта в ТЦК: в партии опровергают

В соцсетях 31 марта распространяется информация о задержании правоохранителями депутата поселкового совета от партии "Европейская солидарность" Валерия Ищенко, который якобы оставил противотанковую мину ТМ-62М под зданием территориального центра комплектования и социального обслуживания в поселке городского типа Широкое Днепропетровской области. В "ЕС" опровергли эту информацию и сообщили, что Ищенко давал показания следствию как свидетель.

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Сообщение о якобы задержании на прошлой неделе Национальной полицией Украины местного депутата от партии "Европейская солидарность" Валерия Ищенко распространил 31 марта Telegram-канал "ПолитБавовна".

Авторы канала утверждали, что Ищенко подбросил противотанковую мину ТМ-62М к зданию ТЦК в пгт Широкое Криворожского района.

Telegram-канал "ПолитБавовна" сообщил о задержании Валерия Ищенко Фото: Скриншот

Также в Telegram-канале заявили, что правоохранители обезвредили мину и установили и задержали подозреваемого в подготовке теракта. Официальных сообщений от Национальной полиции по этому инциденту на момент публикации материала не было.

Депутат Широковского поселкового совета Валерий Ищенко Фото: Telegram / ПолітБавовна Возле ТЦК в Днепропетровской области нашли противотанковую мину возле ТЦК в Днепропетровской области Фото: Telegram / ПолітБавовна

Задержание Валерия Ищенко опровергли в "ЕС"

На странице Днепропетровской территориальной организации политической партии "Европейская солидарность" опубликовали официальное заявление относительно сообщений о задержании депутата Валерия Ищенко.

В пресс-службе организации сообщили, что по их информации в пгт Широком действительно кто-то оставил противотанковую мину под зданием ТЦК, однако депутат Валерий Ищенко в этом деле был чисто свидетелем, потому что рядом находится его коммерческое предприятие.

"Валерий Ищенко предоставил записи с камер наблюдения, чтобы способствовать следствию, и дал соответствующие показания", — говорится в заявлении.

Также пресс-служба опубликовала фотографию, которую, как утверждается, депутат Ищенко и военкомат ТЦК в Широком сделали 31 марта.

В "Европейской солидарности" опровергли информацию о задержании депутата Валерия Ищенко Фото: Скриншот

Напомним, 28 марта Национальная полиция в Киеве перекрыла улицу возле здания ТЦК в Голосеевском районе. В полиции объяснили, что от одного из прохожих поступил вызов из-за подозрительного автомобиля, который стоял возле ТЦК длительное время. Во время общения с водителем микроавтобуса правоохранители обнаружили несоответствие в его документах и приняли решение изъять машину, однако водитель начал сопротивляться и произошла стычка, после которой полиция открыла три уголовных производства.

В Службе безопасности Украины 27 марта сообщили о задержании гражданина, который по указанию российских спецслужб планировал совершить теракт в Херсоне возле ТЦК.