В мережі пишуть про затримання депутата "ЄС" за підготовку теракту в ТЦК: в партії спростовують

В соцмережах 31 березня шириться інформація про затримання правоохоронцями депутата селищної ради від партії "Європейська солідарність" Валерія Іщенка, який нібито залишив протитанкову міну ТМ-62М під будівлею територіального центру комплектування і соціального обслуговування в селищі міського типу Широке Дніпропетровської області. В "ЄС" спростували цю інформацію та повідомили, що Іщенко давав показання слідству як свідок.

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Повідомлення про нібито затримання минулого тижня Національною поліцією України місцевого депутата від партії "Європейська солідарність" Валерія Іщенка поширив 31 березня Telegram-канал "ПолітБавовна".

Автори каналу стверджували, що Іщенко підкинув протитанкову міну ТМ-62М до будівлі ТЦК в смт Широке Криворізького району.

Telegram-канал "ПолітБавовна" повідомив про затримання Валерія Іщенка Фото: Скриншот

Також у Telegram-каналі заявили, що правоохоронці знешкодили міну та встановили й затримали підозрюваного у підготовці теракту. Офіційних повідомлень від Національної поліції щодо цього інциденту на момент публікації матеріалу не було.

Депутат Широківської селищної ради Валерій Іщенко Фото: Telegram / ПолітБавовна Біля ТЦК у Дніпропетровській області знайшли протитанкову міну Фото: Telegram / ПолітБавовна

Затримання Валерія Іщенка спростували в "ЄС"

На сторінці Дніпропетровської територіальної організації політичної партії "Європейська солідарність" опублікували офіційну заяву щодо повідомлень про затримання депутата Валерія Іщенка.

У пресслужбі організації повідомили, що за їхньою інформацією в смт Широкому справді хтось залишив протитанкову міну під будівлею ТЦК, однак депутат Валерій Іщенко у цій справі був суто свідком, бо поруч знаходиться його комерційне підприємство.

"Валерій Іщенко надав записи з камер спостереження, щоб сприяти слідству, та дав відповідні свідчення", — йдеться у заяві.

Також пресслужба опублікувала світлину, яку, як стверджується, депутат Іщенко і військком ТЦК в Широкому зробили 31 березня.

В "Європейській солідарності" спростували інформацію про затримання депутата Валерія Іщенка Фото: Скриншот

Нагадаємо, 28 березня Національна поліція у Києві перекрила вулицю біля будівлі ТЦК в Голосіївському районі. В поліції пояснили, що від одного з перехожих надійшов виклик через підозрілий автомобіль, який стояв біля ТЦК тривалий час. Під час спілкування з водієм мікроавтобуса правоохоронці виявили невідповідність у його документах і ухвалили рішення вилучити автівку, однак водій почав чинити спротив і відбулася сутичка, після якої поліція відкрила три кримінальні провадження.

В Службі безпеки України 27 березня повідомили про затримання громадянина, який за вказівкою російських спецслужб планував здійснити теракт у Херсоні біля ТЦК.