"Не хотят подчиняться Киеву": помощник Путина озвучил претензии РФ на Одессу

Помощник президента России Владимира Путина, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о претензиях на Одессу. По его мнению, жители города "не хотят подчиняться киевской власти" и должны иметь право "определять свое будущее" самостоятельно.

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Об этом он сказал в интервью российскому пропагандистскому информационному агентству ТАСС, опубликованном 29 апреля.

В ответ на вопрос о претензиях Кремля на украинские порты в потенциальных мирных переговорах Патрушев упомянул "вхождение в состав России" временно оккупированных украинских территорий (Крыма, Севастополя, частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей) и заявил, что РФ "уважает волеизъявление народа".

На его взгляд, жители причерноморских регионов Украины "должны сами определять свое будущее".

"И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят. Считаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом", — заявил Патрушев.

Помощник Путина также повторил тезис российской пропаганды о том, что город Одесса основала российская императрица Екатерина II, и добавил, что более двух веков он был форпостом России в Черном море, а теперь "порт славного города-героя превращен в хаб для переброски вооружения, пункт базирования морских диверсантов".

Претензии РФ на Одессу

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров 10 апреля заявлял, что россияне "строили" Одессу, всю ее припортовую и промышленную инфраструктуру во главе с императрицей Екатериной II, и из-за этого якобы город "автоматически становится российским".

В опубликованной 7 апреля статье издания NYT журналисты объяснили, что в случае достижения перемирия Россия намерена взять под контроль центр Черного моря и вернуть в него свои военные корабли, а также получить право инспектировать каждый из кораблей, следующих в украинские порты и обратно.