Нет смысла для Украины: РФ возьмет под контроль центр Черного моря в случае перемирия, — NYT

Не ожидая перемирия в Украине, бойцы Военно-Морских сил Вооруженных сил стерегут порты Одессы от десантирования, мин и беспилотников Российской Федерации. При этом из портов Одессы и Черноморска свободно выходят корабли, нагруженные украинской агропродукцией. Военные и жители юга Украины сомневаются в дополнительной пользе прекращения огня, о которой говорят в Вашингтоне, написало издание The New York Times.

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О возможных последствиях перемирия в Украине и прекращения огня в Черном море говорится в статье издания NYT.

Журналисты пообщались с представителем ВМС ВСУ Дмитрием Плетенчуком, другими представителями военного командования, с аналитиками и местными предпринимателями. Собеседники рассказали медиа о будничной деятельности военных, которые оберегают порты от атак ВС РФ. При этом коммерческие суда подходят к причалам, нагружаются и везут украинское зерно за границу. Люди, с которыми говорило NYT, признают, что перемирие имеет две стороны. Первая сторона — вероятно, прекратятся ракетные и беспилотные удары по городам и портам. Вторая — Украина может потерять преимущество в единственной зоне боевых действий, где она победила, пояснило издание.

"Военные и коммерческие достижения Украины в этих водах заставили многих в Одессе задуматься над таким вопросом: имеет ли Украина что-то получить от такого перемирия?" — говорится в статье.

Издание объяснило, что требует Кремль по перемирию в Черном море. В частности, россияне хотели бы вернуться к Стамбульским договоренностям по зерновому коридору, согласно которому они имели право инспектировать каждый корабль, который направляется или возвращается из портов Украины. С другой стороны, NYT обратило внимание на то, что Украина чувствует себя в море настолько сильной, что может отказаться от соглашения с РФ по этим вопросам.

"Украина теперь может позволить себе отказаться от прекращения огня в Черном море, красноречиво говорит о резких изменениях судьбы там", — написали журналисты.

Силы обороны Украины с помощью дронов и ракет уничтожили треть Черноморского флота РФ, а то, что осталось, оттеснили к восточному побережью. Через два года после того, как перестало действовать соглашение при посредничестве ООН о зерновом коридоре, торговля через украинские порты почти достигла довоенного уровня, выяснило NYT. Например, в 2024 году Украина вывезла 42 млн тонн зерна и масличных культур — то есть 80% от довоенных объемов.

"На этом фоне эксперты не видят пользы для Украины от черноморского прекращения огня. [Они] не понимают, почему Украина должна принять требования [РФ]. Это не имеет никакого смысла'", — подытожило NYT.

Между тем глава Черноморского института стратегических исследований Андрей Клименко объяснил, какое преимущество получит Кремль. Если состоится Черноморское перемирие, то РФ сможет вернуть свои военные корабли в центральные районы моря и это может привести к контратакам по Украине, сказал он журналистам.

Перемирие в Украине — детали

Отметим, в марте США провели три раунда переговоров в Саудовской Аравии и заявили о шаге к перемирию в Украине. Как говорится в заявлении Белого дома, есть договоренность о прекращении огня по энергетике и в Черном море. При этом в РФ заявили, что им нужно свободное движение российских зерновых и удобрений, а также отмена санкций на "Россельхозбанк". Кроме того, Кремль требовал подключить этот банк к системе SWIFT, но в ЕС напомнили, что это ограничение отменят только тогда, когда РФ освободит оккупированные территории.

Напоминаем, 4 апреля Фокус собрал мнения экспертов относительно возможности перемирия в Украине в течение первых ста дней правления президента США Дональда Трампа.