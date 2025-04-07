"Немає сенсу": РФ візьме під контроль центр Чорного моря у випадку перемир'я, — NYT

Не очікуючи перемир'я в Україні, бійці Військово-Морських сил Збройних сил стережуть порти Одеси від десантування, мін та безпілотників Російської Федерації. При цьому з портів Одеси та Чорноморська вільно виходять кораблі, навантажені українською агропродукцією. Військові та жителі півдня України сумніваються у додатковій користі припинення вогню, про яку говорять у Вашингтоні, написало видання The New York Times.

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Про можливі наслідки перемир'я в Україні та припинення вогню у Чорному морі ідеться у статті видання NYT.

Журналісти поспілкувались з речником ВМС ЗСУ Дмитром Плетенчуком, іншими представниками військового командування, з аналітиками та місцевими підприємцями. Співрозмовники розповіли медіа про буденну діяльність військових, які оберігають порти від атак ЗС РФ. При цьому комерційні судна підходять до причалів, навантажуються та везуть українське збіжжя за кордон. Люди, з якими говорило NYT, визнають, що перемир'я має дві сторони. Перша сторона — ймовірно, припиняться ракетні та дронові удари по містах та портах. Друга — Україна може втратити перевагу у єдиній зоні бойових дій, де вона перемогла, пояснило видання.

"Військові та комерційні досягнення України в цих водах змусили багатьох в Одесі замислитися над таким питанням: чи має Україна щось отримати від такого перемир’я?" — ідеться у статті.

Видання пояснило, що вимагає Кремль по перемир'ю в Чорному морі. Зокрема, росіяни хотіли б повернутись до Стамбульських домовленостей щодо зернового коридору, відповідно до якого вони мали право інспектувати кожен корабель, який прямує або вертається з портів України. З іншого боку, NYT звернуло увагу на те, що Україна почувається у морі настільки сильною, що може відмовитись від угоди з РФ по цих питаннях.

"Україна тепер може дозволити собі відмовитися від припинення вогню в Чорному морі, красномовно говорить про різкі зміни долі там", — написали журналісти.

Сили оборони України за допомогою дронів та ракет знищили третину Чорноморського флоту РФ, а те, що залишилось, відтіснило до східного узбережжя. Через два роки після того, як перестала діяти угода за посередництва ООН про зерновий коридор, торгівля через українські порти майже досягнула довоєнного рівня, з'ясувало NYT. Наприклад, у 2024 році Україна вивезла 42 млн тонн зерна та олійних культур — тобто 80% від довоєнних обсягів.

"На цьому тлі експерти не бачать користі для України від чорноморського припинення вогню. [Вони] не розуміють, чому Україна повинна прийняти вимоги [РФ]. Це немає жодного сенсуʼ", — підсумувало NYT.

Тим часом голова Чорноморського інституту стратегічних досліджень Андрій Клименко пояснив, яку перевагу отримає Кремль. Якщо відбудеться Чорноморське перемир'я, то РФ зможе повернути свої військові кораблі у центральні райони моря і це може призвести до контратак по Україні, сказав він журналістам.

Перемир'я в Україні — деталі

Зазначимо, у березні США провели три раунди перемовин у Саудівській Аравії та заявили про крок до перемир'я в Україні. Як ідеться у заяву Білого дому, є домовленість про припинення вогню по енергетиці та в Чорному морі. При цьому у РФ заявили, що їм потрібен вільний рух російських зернових та добрив, а також скасування санкцій на "Россельхозбанк". Крім того, Кремль вимагав під'єднати цей банк до системи SWIFT, але в ЄС нагадали, що це обмеження скасують лише тоді, коли РФ звільнить окуповані території.

Нагадуємо, 4 квітня Фокус зібрав думки експертів щодо можливості перемир'я в Україні протягом перших ста днів правління президента США Дональда Трампа.