"Не хочуть підкорятися Києву": помічник Путіна озвучив претензії РФ на Одесу

Помічник президента Росії Володимира Путіна, голова Морської колегії РФ Микола Патрушев заявив про претензії на Одесу. На його думку, жителі міста "не хочуть підкорятися київській владі" та повинні мати право "визначати своє майбутнє" самостійно.

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Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистському інформаційному агентству ТАСС, опублікованому 29 квітня.

У відповідь на питання про претензії Кремля на українські порти в потенційних мирних переговорах Патрушев згадав "входження до складу Росії" тимчасово окупованих українських територій (Криму, Севастополя, частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей) і заявив, що РФ "поважає волевиявлення народу".

На його погляд, жителі причорноморських регіонів України "мають самі визначати своє майбутнє".

"І навряд чи вони пов'язують свою долю з неонацизмом. Безвольно підкорятися київській нелегітимній владі вони не хочуть. Вважаю, що в Одеси та переважної більшості її жителів немає нічого спільного з київським режимом", — заявив Патрушев.

Помічник Путіна також повторив тезу російської пропаганди про те, що місто Одеса заснувала російська імператриця Катерина ІІ, і додав, що понад два століття воно було форпостом Росії у Чорному морі, а тепер "порт славного міста-героя перетворено на хаб для перекидання озброєння, пункт базування морських диверсантів".

Претензії РФ на Одесу

Глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров 10 квітня заявляв, що росіяни "будували" Одесу, всю її припортову та промислову інфраструктуру на чолі з імператрицею Катериною II, та через це нібито місто "автоматично стає російським".

В опублікованій 7 квітня статті видання NYT журналісти пояснили, що у випадку досягнення перемир'я Росія має намір взяти під контроль центр Чорного моря та повернути до нього свої військові кораблі, а також отримати право інспектувати кожен із кораблів, що прямують до українських портів і назад.