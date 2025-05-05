Залог 18 млн грн: экс-заместителя руководителя ОП Смирнова взяли под стражу, детали

Бывший заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов, которого подозревают во взяточничестве и легализации незаконно полученных денег, по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 5 мая был отправлен под стражу на 17 суток с возможностью внесения залога в размере 18 млн гривен.

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Об этом сообщает из зала суда корреспондентка "Суспільного".

По словам журналистки, обвинение ходатайствовало о залоге в более чем 20 млн грн. Адвокат Смирнова при этом заявлял, что следствие не предоставило доказательств легализации средств и не обосновало риски, которые являются основанием для содержания под стражей.

"Данное ходатайство не является обоснованным. Полгода продолжается расследование, и никаких новых доказательств по делу нет", — сказал защитник экс-чиновника.

Корреспондентка сообщает, что после заслушивания сторон суд удовлетворил ходатайство прокурора частично и вынес решение о взятии Андрея Смирнова под стражу с альтернативой залога в 18 млн грн.

Сам Смирнов в комментарии журналистам сказал, что считает решение ВАКС несправедливым и намерен "бороться и доказать свою невиновность".

"У меня есть свои убеждения и догадки, кто за этим стоит, но я думаю, что это не стоит обсуждать. Но мы докажем, что мы правы", — заявил экс-заместитель руководителя ОП.

Дело Андрея Смирнова: детали

Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта 2024 года уволил Андрея Смирнова и еще одного заместителя руководителя Офиса президента Андрея Ермака — Алексея Днепрова. Смирнов был заместителем Руководителя Офиса президента с 10 сентября 2019 года.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) 22 мая 2024 года сообщили Андрею Смирнову о подозрении в незаконном обогащении. По материалам следствия, в течение 2020-2022 годов он приобрел активы стоимостью 17,1 миллиона гривен, тогда как его официальный доход и сбережения составляли более 1,3 миллиона гривен.

16 апреля 2025 года Андрей Смирнов получил новые подозрения в легализации незаконно приобретенных средств путем строительства частных домов в рекреационной зоне в Одесской области и получении взятки в особо крупных размерах.

В тот же день Смирнов отреагировал на новые подозрения и заявил, что их объявили из-за истечения сроков расследования по делу о незаконном обогащении. Он назвал подозрения "лайфхаком от НАБУ и САП, как ловить "большую рыбу". Также Смирнов заявил, что обвинения в легализации незаконно полученных средств датируется тремя годами назад, а посты о "разоблачении на получении взятки" прямо противоречат официальным сообщениям о подозрении.