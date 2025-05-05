Застава 18 млн грн: ексзаступника керівника ОП Смирнова взяли під варту, деталі

Колишнього заступника керівника Офісу президента України Андрія Смирнова, якого підозрюють у хабарництві та легалізації незаконно отриманих грошей, за рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 5 травня було відправлено під варту на 17 діб із можливістю внесення застави у розмірі 18 млн гривень.

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Про це повідомляє з зали суду кореспондентка "Суспільного".

За словами журналістки, обвинувачення клопотало про заставу у понад 20 млн грн. Адвокат Смирнова при цьому заявляв, що слідство не надало доказів легалізації коштів і не обґрунтувало ризики, які є підставою для тримання під вартою.

"Дане клопотання не є обґрунтованим. Пів року триває розслідування, і жодних нових доказів у справі немає", — сказав захисник експосадовця.

Кореспондентка повідомляє, що після заслуховування сторін суд задовольнив клопотання прокурора частково та виніс рішення про взяття Андрія Смирнова під варту з альтернативою застави у 18 млн грн.

Сам Смирнов у коментарі журналістам сказав, що вважає рішення ВАКС несправедливим і має намір "боротися і довести свою невинуватість".

"У мене є свої переконання і здогадки, хто за цим стоїть, але я думаю, що це не варто обговорювати. Але ми доведемо, що ми праві", — заявив ексзаступник керівника ОП.

Справа Андрія Смирнова: деталі

Президент України Володимир Зеленський 29 березня 2024 року звільнив Андрія Смирнова та ще одного заступника керівника Офісу президента Андрія Єрмака — Олексія Дніпрова. Смирнов був заступником Керівника Офісу президента з 10 вересня 2019 року.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) 22 травня 2024 року повідомили Андрію Смирнову про підозру у незаконному збагаченні. За матеріалами слідства, потягом 2020-2022 років він набув активи вартістю 17,1 мільйона гривень, тоді як його офіційний дохід і заощадження складали понад 1,3 мільйона гривень.

16 квітня 2025 року Андрій Смирнов отримав нові підозри в легалізації незаконно набутих коштів шляхом будівництва приватних будинків у рекреаційній зоні в Одеській області й отриманні хабаря в особливо великих розмірах.

Того ж дня Смирнов відреагував на нові підозри та заявив, що їх оголосили через закінчення строків розслідування у справі про незаконне збагачення. Він назвав підозри "лайфхаком від НАБУ та САП, як ловити "велику рибу". Також Смирнов заявив, що звинувачення у легалізації незаконно отриманих коштів датується трьома роками тому, а пости про "викриття на одержанні хабаря" прямо суперечать офіційним повідомленням про підозру.