Украина и Россия на переговорах в Стамбуле общались с помощью переводчика, — СМИ

Общение между российской и украинской стороной на переговорах в Стамбуле происходило через переводчика.

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Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на источник в украинской делегации.

Издание добавляет, что переговоры были запланированы на 12:30. При этом начались они после 13:30.

К тому же российская делегация опоздала на встречу. Она прибыла во дворец Долмабахче на 13 минут позже запланированного времени.

По информации журналистов приоритетным вопросом на встрече для украинской стороны было прекращение огня.

Переговоры в Стамбуле: что известно

Напомним, сегодня в Стамбуле начались переговоры представителей России и Украины по завершению войны. Встреча воюющих сторон во дворце Долмабахче стала первой с марта 2022 года.

Украинская делегация прибыла на встречу раньше, чем делегация россиян, и хотела обсудить вероятную встречу президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Российская сторона выступала против того, чтобы на прямых переговорах с Украиной присутствовали американцы.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский прибыл в Турцию на встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. В аэропорту он назвал российскую делегацию бутафорской, на что в РФ обиделись.

После встречи с турецким главой государства президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию. Фокус подробно рассказывал, о чем говорил руководитель страны.