Україна та Росія на переговорах у Стамбулі спілкувались за допомогою перекладача, — ЗМІ

Спілкування між російською та українською стороною на переговорах у Стамбулі відбувалось через перекладача.

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Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на джерело в українській делегації.

Видання додає, що переговори були заплановані на 12:30. При цьому почались вони після 13:30.

До того ж російська делегація запізналась на зустріч. Вона прибула до палацу Долмабахче на 13 хвилин пізніше запланованого часу.

За інформацією журналістів пріоритетним питанням на зустрічі для української сторони було припинення вогню.

Переговори в Стамбулі: що відомо

Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі почалися переговори представників Росії та України щодо завершення війни. Зустріч воюючих сторін у палаці Долмабахче стала першою з березня 2022 року.

Українська делегація прибула на зустріч раніше, ніж делегація росіян, і хотіла обговорити ймовірну зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Російська сторона виступала проти того, щоб на прямих переговорах з Україною були присутні американці.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський прибув в Туреччину на зустріч із президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом. В аеропорту він назвав російську делегацію бутафорською, на що в РФ образились.

Після зустріч з турецьким главою держави президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію. Фокус детально розповідав, про що говорив керівник країни.