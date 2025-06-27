"Была ошеломлена": украинская журналистка, мужу которой Трамп передал "привет", раскрыла новые детали разговора

Журналистка "BBC Украина" Мирослава Пеца, мужу которой президент США Дональд Трамп передал "привет" и пообещал подумать о передаче систем противоракетной обороны Patriot, поделилась новыми деталями об этом разговоре. Она призналась, что Трамп был "тронутым" и "очень любезным".

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В день, когда Трамп должен был дать пресс-конференцию, этого ждали сотни журналистов со всего мира. Однако у Мирославы было только два готовых вопроса, которые она стремилась задать американскому лидеру, пишет журналистка на сайте BBC.

При этом Мирослава понимала, что у нее есть на самом деле небольшие шансы задать эти вопросы Трампу лично. Хотя журналистка уже имела такую возможность в феврале, когда американский президент встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским. Тогда она задала несколько вопросов, которые касались передачи оружия Украине, а также реакции США на то, что Владимир Путин может нарушить мир.

На это тогда Трамп ответил также вопросом.

"А что, если что-то произойдет, что, если вам сейчас на голову упадет бомба?", — сказал он.

Готовясь к возможности задать Трампу вопрос снова, Мирослава решила подойти ближе к сцене и снять с себя черный пиджак, чтобы среди темных костюмов в зале американский президент имел больше шансов увидеть именно ее.

Это сработало: в один момент Дональд Трамп обратил внимание именно на Мирославу. Тогда она спросила его о готовности США передать Украине системы ПВО Patriot.

"Я не была готова открыться о своих личных проблемах самому влиятельному мужчине на свете, это никогда не входило в мои планы", — призналась она.

Во время разговора, по словам журналистки, Трамп проявил любезность, а также был "очень вдумчивым".

"Было видно, что он тронут", — призналась Мирослава.

Дональд Трамп продолжал задавать вопросы о самой журналистке, а также о ее семье — делал это так, "будто впервые увидел обычную украинку, на жизнь которой имела влияние война".

Когда же Трамп попросил передать "привет" мужу Мирославы, то она была потрясена. Журналистке показалось, что президент США осознал личную цену, которую платит семья Мирославы в войне с Россией, и пытался ее поддержать.

"Я знаю, что этот разговор много значил не только для меня, но и для всей украинской нации", — отметила журналистка.

Напомним, во время саммита НАТО королева Нидерландов сделала жест, за который ее обвинили в том, что она смеялась над Трампом.

Также 26 июня Фокус выяснял, что осталось за закрытыми дверями саммита НАТО.