"Була приголомшена": українська журналістка, чоловікові якої Трамп передав "привіт", розкрила нові деталі розмови

Журналістка "BBC Україна" Мирослава Пеца, чоловікові якої президент США Дональд Трамп передав "привіт" і пообіцяв подумати про передачу систем протиракетної оборони Patriot, поділилася новими деталями про цю розмову. Вона зізналася, що Трамп був "зворушеним" та "дуже люб'язним".

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У день, коли Трамп мав дати пресконференцію, на це чекали сотні журналістів з усього світу. Однак у Мирослави було лише два готових запитання, які вона прагнула поставити американському лідеру, пише журналістка на сайті BBC.

При цьому Мирослава розуміла, що у неї є насправді невеликі шанси поставити ці питання Трампу особисто. Хоча журналістка вже мала таку нагоду у лютому, коли американський президент зустрівся з лідером України Володимиром Зеленським. Тоді вона поставила кілька запитань, які стосувалися передачі зброї Україні, а також реакції США на те, що Володимир Путін може порушити мир.

На це тоді Трамп відповів також запитанням.

"А що, якщо щось станеться, що, якщо вам зараз на голову впаде бомба?", — сказав він.

Готуючись до можливості поставити Трампу запитання знову, Мирослава вирішила підійти ближче до сцени і зняти з себе чорний піджак, аби серед темних костюмів у залі американський президент мав більше шансів побачити саме її.

Це спрацювало: в один момент Дональд Трамп звернув увагу саме на Мирославу. Тоді вона запитала його про готовність США передати Україні системи ППО Patriot.

"Я не була готова відкритися про свої особисті проблеми найвпливовішому чоловіку на світі, це ніколи не входило в мої плани", — зізналася вона.

Під час розмови, за словами журналістки, Трамп виявив люб'язність, а також був "дуже вдумливим".

"Було видно, що він зворушений", — зізналася Мирослава.

Дональд Трамп продовжував ставити запитання про саму журналістку, а також про її сім'ю — робив це так, "ніби вперше побачив звичайну українку, на життя якої мала вплив війна".

Коли ж Трамп попросив передати "привіт" чоловікові Мирослави, то вона була приголомшена. Журналістці здалося, що президент США усвідомив особисту ціну, яку платить родина Мирослави у війні з Росією, і намагався її підтримати.

"Я знаю, що ця розмова багато значила не лише для мене, а й для всієї української нації", — зазначила журналістка.

Нагадаємо, під час саміту НАТО королева Нідерландів зробила жест, за який її звинуватили у тому, що вона глузувала з Трампа.

Також 26 червня Фокус з'ясовував, що залишилося за зачиненими дверима саміту НАТО.