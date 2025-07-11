Дело на 14 миллионов: ГБР провело обыск у Кубракова по делу о махинациях с Беларусью, — СМИ

Следователи Государственного бюро расследований, которые занимаются делом народного депутата Евгения Шевченко, решили провести обыск в квартире советника министра обороны Александра Кубракова. Дело связано с покупкой удобрений в Беларуси и махинациями на миллионы гривен.

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Расследование ГБР связано с деятельностью Шевченко, который якобы обещал предпринимателям договориться о белорусских удобрениях, рассказало медиа "Украинская правда". В деле речь идет о договоренностях на 14,5 млн грн. Такая масштабная сделка могла воплотиться в жизнь с помощью тогдашнего министра инфраструктуры Кубракова, объясняется в статье позиция детективов.

Медиа получило информацию от неназванных источников. Источники сообщили, что обыск состоится в пятницу 11 июля. Журналисты обратились за комментарием в ГБР относительно обыска Кубракова, но ответа пока не получили.

В статье также говорится о возможной связи нынешнего советника Минобороны и главы министерства единства Алексея Чернышова, которого подозревают в сделках с земельными участками. Анонимные собеседники УП заявили, что Кубраков, вероятно, является обличителем в деле министра.

На ресурсах ГБР нет информации о визите к чиновнику. На странице Facebook Кубракова также нет объяснений и заявлений. Впрочем, 1 июля чиновник ответил на подозрения "разных лиц" относительно его компаний. Речь идет о проектах, основанных 10 лет назад и связанных с частными ЖЭКами в Киеве, Запорожье и в других городах.

Дело ГБР — детали расследования

Отметим, расследование ГБР, с которым может быть связан Кубраков, касается нардепа "Слуг народа" Евгения Шевченко. Шевченко получил подозрения по статьям о государственной измене. Следователи установили, что нардеп действительно ездил в Беларусь и имел какие-то разговоры с президентом Александром Лукашенко. Среди прочего, вероятно, речь шла о покупке электроэнергии и аммиачных удобрений. Кроме того, в деле есть заявления, в которых Шевченко, как подозревают, дискредитировал украинскую власть и призвал к мирным переговорам с РФ.

Другое дело, о котором упомянуло УП, — это расследование сделок с незаконным приобретением земли под Киевом. Согласно данным следствия, предприниматели купили землю под застройку, которую перед тем вывели из государственной собственности. Как подозревают, к этому могли быть причастны работники министерства, которое возглавляемое Алексеем Чернышевым. Медиа заговорили о расследовании в июне, когда Чернышов был за границей: министр вернулся и получил подозрение.

Напоминаем, 4 июля НАБУ провело обыск у экс-министра обороны Алексея Резникова по делу, связанному с "золотыми яйцами" для ВСУ.