Справа на 14 мільйонів: ДБР провело обшук у Кубракова у справі про махінації з Білоруссю, — ЗМІ

Слідчі Державного бюро розслідувань, які займаються справою народного депутата Євгенія Шевченка, вирішили провести обшук у помешканні радника міністра оборони Олександра Кубракова. Справа пов'язана з купівлею добрив у Білорусі та махінаціями на мільйони гривень.

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Розслідування ДБР пов'язане з діяльністю Шевченка, який начебто обіцяв підприємцям домовитись про білоруські добрива, розповіло медіа "Українська правда". У справі ідеться про домовленості на 14,5 млн грн. Така масштабна оборудка могла втілитись за життя з допомогою тодішнього міністра інфраструктури Кубракова, пояснюється у статті позиція детективів.

Медіа отримало інформацію від неназваних джерел. Джерела повідомили, що обшук відбудеться у п'ятницю 11 липня. Журналісти звернулись за коментарем до ДБР щодо обшуку Кубракова, але відповіді поки не отримали.

У статті також ідеться про можливий зв'язок нинішнього радника Міноборони та голови міністерства єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють в оборудках з земельними ділянками. Анонімні співрозмовники УП заявили, що Кубраков, ймовірно, є викривачем у справі міністра.

На ресурсах ДБР немає інформації про візит до посадовця. На сторінці Facebook Кубракова також немає пояснень та заяв. Втім, 1 липня посадовець відповів на підозри "різних осіб" щодо його компаній. Ідеться про проєкти, засновані 10 років тому та пов'язані з приватними ЖЕКами у Києві, Запоріжжі та в інших містах.

Справа ДБР — деталі розслідування

Зазначимо, розслідування ДБР, з яким може бути пов'язаний Кубраков, стосується нардепа "Слуг народу" Євгенія Шевченка. Шевченко отримав підозри за статтями про державну зраду. Слідчі встановили, що нардеп дійсно їздив до Білорусі та мав якісь розмови з президентом Олександром Лукашенком. Серед іншого, ймовірно, ішлося про купівлю електроенергії та аміачних добрив. Крім того, у справі є заяви, у яких Шевченко, як підозрюють, дискредитував українську владу та закликав до мирних переговорів з РФ.

Інша справа, про яку згадало УП, — це розслідування оборудок з незаконним придбанням землі під Києвом. Згідно з даними слідства, підприємці купили землю під забудову, яку перед тим вивели з державної власності. Як підозрюють, до цього могли бути причетні працівники міністерства, яке очолюване Олексієм Чернишовим. Медіа заговорили про розслідування у червні, саме коли Чернишов був за кордоном: міністр повернувся та отримав підозру.

Нагадуємо, 4 липня НАБУ провело обшук в ексміністра оборони Олексія Резнікова у справі, пов'язаній з "золотими яйцями" для ЗСУ.