НАБУ и САП разоблачили на взятке военных НГУ и нардепа "Слуги народа": в партии отреагировали

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вскоре после возвращения им полномочий разоблачили масштабную коррупционную схему по закупке беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы. Среди задержанных — народный депутат, главы районной и городской администраций и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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По информации пресс-службы НАБУ, сотрудники антикоррупционных органов провели ряд мероприятий по разоблачению причастных к получению неправомерной выгоды лиц 2 августа. Сейчас задержаны четыре человека.

В НАБУ объяснили, что участники схемы заключали контракты о закупке БПЛА и РЭБ с предприятиями-поставщиками по завышенным ценам. По данным следствия, участникам возвращалось до 30% от суммы контракта.

Также в антикоррупционном бюро отметили, что проведение операции стало возможным благодаря закону № 4560-IX, который "устранил ряд барьеров в работе антикоррупционных органов"

"Эта операция — пример того, как институциональная поддержка и командное взаимодействие на самом высоком уровне способствуют реальным изменениям. Спасибо президенту Украины за содействие независимой антикоррупционной инфраструктуре", — сказали в пресс-службе НАБУ.

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему: Зеленский прокомментировал

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко, которые сообщили о разоблачении на взятке одного из народных депутатов Украины, руководителей районной и городской администраций и военнослужащих Нацгвардии.

"Благодарен антикоррупционным органам за работу", — написал президент.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что приказал командующему Нацгвардии отстранить фигурантов дела от должностей. Кроме того, по его словам, он распорядился немедленно начать служебное расследование.

НАБУ и САП разоблачили на взятке нардепа: о ком речь

Официально фамилия задержанного народного депутата не называется, впрочем парламентарий Алексей Гончаренко от фракции "Европейская Солидарность" утверждает, что речь идет о депутате от фракции "Слуга Народа" Алексее Кузнецове.

По словам Алексея Гончаренко, НАБУ и САП могли разоблачить на взятке нардепа Алексея Кузнецова Фото: Facebook

Также Гончаренко заявил, что по его информации НАБУ и САП в деле разоблачили командира одной из частей Национальной гвардии.

Гончаренко утверждает, что НАБУ и САП разоблачили на взятке нардепа Кузнецова Фото: скриншот

Кроме того, журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники утверждает, что среди задержанных сотрудниками НАБУ и САП — председатель Мукачевской районной государственной администрации, бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Пресс-служба НАБУ также сообщала, что в группу участников коррупционной схемы входил бывший глава Луганской областной военной администрации, а ныне глава одной из районных военных администраций.

Сергей Гайдай может быть среди задержанных НАБУ и САП 2 августа Фото: скриншот

НАБУ и САП разоблачили нардепа "Слуги народа": реакция партии

Глава "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП, направленные против коррупции в стране. По его словам, членство нардепа Алексея Кузнецова во фракции на время расследования будет приостановлено.

"Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей", — сказал Давид Арахамия.

Закон о НАБУ и САП: детали

22 июля народные депутаты приняли законопроект №12414, который ограничивал независимость НАБУ и САП и предоставлял право контроля над деятельностью органов генеральному прокурору. После массовых митингов в стране Владимир Зеленский внес в парламент новый законопроект по НАБУ и САП №13533, который отменяет подчинение НАБУ и САП генпрокурору,

Верховная Рада 31 июля голосами "за" от 331 депутата поддержала новый законопроект Зеленского, который восстанавливал полномочия антикоррупционных органов. В тот же день закон о возвращении полномочий НАБУ и САП подписал президент.