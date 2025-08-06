Зеленский оказался вдвое популярнее Трампа среди американцев, — СМИ (инфографика)

Президент Украины Владимир Зеленский имеет большую приверженность в США, чем действующий лидер страны Дональд Трамп. Также украинскому президенту удалось опередить в рейтинге Джо Байдена, Марко Рубио и Илона Маска.

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Опрос Gallup, в котором приняли участие 1002 человека, демонстрирует, что американцы относятся более благосклонно к Владимиру Зеленскому, который оказался на второй строчке рейтинга сразу после Папы Римского Льва XIV. Результаты опроса передало издание The Telegraph.

В тройку влиятельных лиц, к которым американцы относятся благосклонно, попали:

Папа Римский Лев XIV — 46%; Владимир Зеленский — 18%; Берни Сандерс (сенатор) — 11%.

Действующий лидер США Дональд Трамп оказался на 11 строчке рейтинга. Благосклонность среди опрашиваемых к нему составила -16%. Такой же результат у Марко Рубио, государственного секретаря США.

Инфографика результатов опроса среди американцев

Зато тройка влиятельных лиц, к которым приверженность среди опрашиваемых американцев оказалась самой низкой, выглядит следующим образом:

Илон Маск -28%; Беньямин Нетаньяху -23%; Марко Рубио -16%.

Также, как отметило издание The Telegraph, после скандальной встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, которая состоялась в феврале, приверженность к обоим политикам изменилась по партийному признаку:

Владимир Зеленский: 68% благосклонных оценок среди демократов и 23% негативных оценок среди республиканцев;

Дональд Трамп: 91% негативных оценок среди демократов, 86% благосклонных оценок среди республиканцев.

Опрос Gallup осуществлялся путем расчета чистой приверженности, который устанавливается вычитанием процента негативных оценок от процента позитивных оценок.

В то же время в мире к Владимиру Зеленскому относятся по-разному. Согласно рейтингу Pew Research Center от июня 2025 года, рейтинги Зеленского самые высокие в Швеции, Австрии, Германии, Нидерландах и Великобритании. Зато в таких странах как Венгрия Зеленский не вызвал доверия среди опрошенных.

Напомним, 5 августа издание The Telegraph распространило результаты опроса среди немцев: выяснилось, что они не готовы воевать с Россией и защищать свою страну в случае угрозы.

27 июня медиа Цензор.НЕТ обнародовало данные опроса, согласно результатам которого в случае проведения второго тура выборов в Украине может победить Валерий Залужный.