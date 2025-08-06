Зеленський виявився удвічі популярнішим за Трампа серед американців, — ЗМІ (інфографіка)

Президент України Володимир Зеленський має більшу прихильність у США, аніж чинний лідер країни Дональд Трамп. Також українському президенту вдалося випередити у рейтингу Джо Байдена, Марко Рубіо та Ілона Маска.

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Опитування Gallup, в якому взяли участь 1002 особи, демонструє, що американці ставляться прихильніше до Володимира Зеленського, який опинися на другій сходинці рейтингу одразу після Папи Римського Лева XIV. Результати опитування передало видання The Telegraph.

У трійку впливових осіб, до яких американці ставляться прихильно, потрапили:

Папа Римський Лев XIV — 46%; Володимир Зеленський — 18%; Берні Сандерс (сенатор) — 11%.

Чинний лідер США Дональд Трамп опинився на 11 сходинці рейтингу. Прихильність серед опитуваних до нього склала -16%. Такий же результат у Марко Рубіо, державного секретаря США.

Інфографіка результатів опитування серед американців

Натомість трійка впливових осіб, до яких прихильність серед опитуваних американців виявилася найнижчою, має наступний вигляд:

Ілон Маск -28%; Беньямін Нетаньягу -23%; Марко Рубіо -16%.

Також, як зазначило видання The Telegraph, після скандальної зустрічі Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому, яка відбулася у лютому, прихильність до обох політиків змінилася за партійною ознакою:

Володимир Зеленський: 68% прихильних оцінок серед демократів та 23% негативних оцінок серед республіканців;

Дональд Трамп: 91% негативних оцінок серед демократів, 86% прихильних оцінок серед республіканців.

Опитування Gallup здійснювалося шляхом розрахунку чистої прихильності, який встановлюється відніманням відсотка негативних оцінок від відсотка позитивних оцінок.

Водночас у світі до Володимира Зеленського ставляться по-різному. Відповідно до рейтингу Pew Research Center від червня 2025 року, рейтинги Зеленського найвищі у Швеції, Австрії, Німеччині, Нідерландах та Великій Британії. Натомість в таких країнах як Угорщина Зеленський не викликав довіри серед опитуваних.

Нагадаємо, 5 серпня видання The Telegraph поширило результати опитування серед німців: з'ясувалося, що вони не готові воювати з Росією і захищати свою країну у випадку загрози.

27 червня медіа Цензор.НЕТ оприлюднило дані опитування, відповідно до результатів якого у разі проведення другого туру виборів в Україні може перемогти Валерій Залужний.