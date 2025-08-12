С серьгами за тысячи евро: нардеп надела рубашку украинского бренда за 9 тысяч грн (фото)

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк надела рубашку от украинского бренда Gunia за 9 200 грн с серьгами от, вероятно, европейского бренда Van Cleef & Arpels, стоимость которых может достигать тысяч евро.

В одежде от украинского бренда Елена Шуляк была на первом заседании рабочей группы по доработке законопроекта №12377 "Об основных принципах жилищной политики", где обсуждалось обеспечение жильем военных, силовиков, а также внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий населения. Фото в рубашке от Gunia опубликовано на странице парламентария в Facebook 8 августа.

Нардеп Шуляк в рубашке украинского бренда Gunia за 9 200 грн Фото: Facebook / Олена Шуляк

Эта льняная рубашка с дизайнерской вышивкой есть в каталоге на сайте бренда Gunia. "Вышитую рубашку Ивор" можно приобрести по предзаказу за 9 200 грн.

Вышитая рубашка от бренда Gunia продается за 9 200 грн Фото: скриншот

При этом Telegram-канал Harley Quinn утверждает, что бюджетную одежду от украинских брендов депутат дополняет украшениями от бренда Van Cleef & Arpels стоимостью в тысячи евро.

В феврале 2025 года Елена Шуляк опубликовала свой портрет в серьгах и черном полосатом костюме.

Елена Шуляк, предположительно, в серьгах бренда Van Cleef & Arpels Фото: Елена Шуляк

По словам админов канала Harley Quinn, на фото — серьги "Альгамбра" из желтого золота с белым перламутром от бренда Van Cleef & Arpels.

Елену Шуляк заметили в серьгах якобы от Van Cleef & Arpels Фото: скриншот

На сайте бренда нет предложений для Украины, впрочем, можно увидеть, что, к примеру, в Греции такие украшения продают за 4 850 евро.

На сайте Van Cleef & Arpels серьги "Альгамбра" продаются за 4 850 евро Фото: скриншот

На момент публикации материала Елена Шуляк не комментировала стоимость своего лука.

Что известно о Елене Шуляк

49-летняя Елена Шуляк, по данным на сайте Рады, живет в Киеве. Она является заместителем председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, Фокус писал, что народный депутат Галина Янченко нарядилась в платье за 58 тысяч грн в День вышиванки 15 мая. В тот же день украинский политический деятель и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко надела платье за 117 тысяч грн.

6 августа общественный деятель и депутат Киевского городского совета Алла Шлапак рассказывала, что "Киевэнерго" угрожает ей отключить свет в жилье, которое уничтожил удар РФ.