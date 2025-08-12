З сережками за тисячі євро: нардепка вдягла сорочку українського бренду за 9 тисяч грн (фото)

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вдягла сорочку від українського бренду Gunia за 9 200 грн з сережками від, імовірно, європейського бренду Van Cleef & Arpels, вартість яких може сягати тисяч євро.

В одязі від українського бренду Олена Шуляк була на першому засіданні робочої групи з доопрацювання законопроєкту №12377 "Про основні засади житлової політики", де обговорювалося забезпечення житлом військових, силовиків, а також внутрішньо переміщених осіб й інших вразливих категорій населення. Фото в сорочці від Gunia опубліковане на сторінці парламентарки у Facebook 8 серпня.

Нардепка Шуляк в сорочці українського бренду Gunia за 9 200 грн Фото: Facebook / Олена Шуляк

Ця лляна сорочка з дизайнерською вишивкою є в каталозі на сайті бренду Gunia. "Вишиту сорочку Івор" можна придбати за передзамовленням за 9 200 грн.

Вишита сорочка від бренду Gunia продається за 9 200 грн Фото: скриншот

При цьому Telegram-канал Harley Quinn стверджує, що бюджетний одяг від українських брендів депутатка доповнює прикрасами від бренду Van Cleef & Arpels вартістю в тисячі євро.

В лютому 2025 року Олена Шуляк опублікувала свій портрет у сережках і чорному смугастому костюмі.

Олена Шуляк, імовірно, в сережках бренду Van Cleef & Arpels Фото: Олена Шуляк

За словами адмінів каналу Harley Quinn, на фото — сережки "Альгамбра" з жовтого золота з білим перламутром від бренду Van Cleef & Arpels.

Олену Шуляк помітили в сережках нібито від Van Cleef & Arpels Фото: скриншот

На сайті бренду немає пропозицій для України, втім можна побачити, що, приміром, у Греції такі прикраси продають за 4 850 євро.

На сайті Van Cleef & Arpels сережки "Альгамбра" продаються за 4 850 євро Фото: скриншот

На момент публікації матеріалу Олена Шуляк не коментувала вартість свого луку.

Що відомо про Олену Шуляк

49-річна Олена Шуляк, за даними на сайті Ради, живе у Києві. Вона є заступницею голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" й очолює комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

