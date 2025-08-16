"Воздушное перемирие" РФ и Украины: у Зеленского "не слышали" о договоренностях Трампа и Путина

Прекращение огня в воздухе, как пишут в СМИ, может действовать до трехсторонней встречи президентов США, России и Украины. Киев пока "ничего не знает" о таких договоренностях.

Related video

Киев "ничего не слышал" о вероятном воздушном перемирии Украины и России, заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Корреспондент британского журнала The Economist Оливер Кэролл, ссылаясь на источники, рассказал о вероятном достижении соглашения по прекращению огня в воздухе по итогам встречи президентов США и России на Аляске.

Прекращение огня в воздухе будет действовать до трехсторонней встречи президентов США, России и Украины.

"Небо подаст сигналы о предварительных результатах переговоров. Следующая неделя будет интересной", — рассказал он.

В ответ на этот комментарий Литвин заявил, что в Киеве "ничего не знают" о договоренностях лидеров двух стран.

Литвин таким образом прокомментировал твит Оливера Кэррола.

Кроме этого, Дональд Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным заключить мирное соглашение, которое завершит войну, а не просто прекратит огонь. Вопрос завершения большой войны теперь зависит от президента Украины Владимира Зеленского, акцентировал внимание Трамп.

Напомним, Зеленский 16 августа говорил по телефону с Трампом и выразил готовность работать для достижения мира.

В Кремле уверены, что встреча Трампа с Путиным прошла удачно. При этом лидеры двух стран отказались отвечать на вопросы журналистов.