"Повітряне перемир'я" РФ і України: у Зеленського "не чули" про домовленості Трампа і Путіна

Припинення вогню в повітрі, як пишуть у ЗМІ, може діяти до тристоронньої зустрічі президентів США, Росії та України. Київ поки що "нічого не знає" про такі домовленості.

Київ "нічого не чув" про ймовірне повітряне перемир'я України та Росії, заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Кореспондент британського журналу The Economist Олівер Керолл, посилаючись на джерела, розповів про ймовірне досягнення угоди щодо припинення вогню в повітрі за підсумками зустрічі президентів США і Росії на Алясці.

Припинення вогню в повітрі діятиме до тристоронньої зустрічі президентів США, Росії та України.

"Небо подасть сигнали про попередні результати переговорів. Наступний тиждень буде цікавим", — розповів він.

У відповідь на цей коментар Литвин заявив, що в Києві "нічого не знають" про домовленості лідерів двох країн.

Литвин таким чином прокоментував твіт Олівера Керрола.

Крім цього, Дональд Трамп повідомив про домовленість із Володимиром Путіним укласти мирну угоду, яка завершить війну, а не просто припинить вогонь. Питання завершення великої війни тепер залежить від президента України Володимира Зеленського, акцентував Трамп.

Нагадаємо, Зеленський 16 серпня говорив телефоном із Трампом і висловив готовність працювати для досягнення миру.

У Кремлі впевнені, що зустріч Трампа з Путіним пройшла вдало. При цьому лідери двох країн відмовилися відповідати на запитання журналістів.