Даже Казахстан: Зеленский рассказал, какие страны предлагали Путину для встречи (видео)

Президент Украины рассказал о деталях переговоров с российским лидером, когда ему предлагали для встреч множество стран, но все их Путин отверг, настаивая на Москве.

Related video

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Fox News, отметив, что Владимиру Путину предлагали для саммита не только нейтральные страны, но и Казахстан, с которым у РФ хорошие отношения.

Зеленский предлагал Путину встретится даже в Казахстане

"И команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции, все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, например Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то, например, в Казахстане. Мы готовы", — отметил Зеленский.

Он в очередной раз подчеркнул, что готов к встрече с Путиным где угодно, но конечно, не в Москве, как Путин предлагал ранее.

Президент Украины уточнил, что предложение Путина о встрече в столице России только очередной повод отложить встречу на которой он сам и настаивал.

До интервью Владимир Зеленский выступал на заседании Совета Безопасности ООН, где заявил, что "путинская Россия без Китая – это ничто".

"Один из ведущих членов этого совета делает все, чтобы продолжить величайшую войну в Европе со времен Второй мировой войны. Россия делает это посредством своего права вето. Здесь также представлен Китай, это мощное государство, от которого сегодня Россия полностью зависима. Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война закончилась, он заставил бы Москву остановить это вторжение. Без Китая путинская Россия — это ничто", — заявил Зеленский.

Напомним, также Зеленский заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом значительно улучшились. На это повлиял, в частности, тот факт, что Путин очень много раз врал Трампу.

А о встрече Путина и Зеленского в Москве говорили и сам российский глава и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин заявил, что Москва готова дать украинской стороне гарантии безопасности, а Песков утверждал, что президента Украины приглашают в столицу РФ, чтобы "поговорить, а не капитулировать".