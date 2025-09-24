Навіть Казахстан: Зеленський розповів, які країни пропонували Путіну для зустрічі (відео)

Президент України розповів про деталі переговорів із російським лідером, коли йому пропонували для зустрічей безліч країн, але всі їх Путін відкинув, наполягаючи на Москві.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Fox News, зазначивши, що Володимиру Путіну пропонували для саміту не тільки нейтральні країни, а й Казахстан, з яким у РФ хороші відносини.

Зеленський пропонував Путіну зустрітися навіть у Казахстані

"І команди Трампа, моя команда, європейці, включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини, всі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, у Європі, у нейтральних країнах, як-от Австрія чи Швейцарія. Ми говорили: "Навіть якщо ви хочете десь, наприклад, у Казахстані. Ми готові", — зазначив Зеленський.

Він укотре наголосив, що готовий до зустрічі з Путіним де завгодно, але звісно, не в Москві, як Путін пропонував раніше.

Президент України уточнив, що пропозиція Путіна про зустріч у столиці Росії тільки черговий привід відкласти зустріч, на якій він сам і наполягав.

До інтерв'ю Володимир Зеленський виступав на засіданні Ради Безпеки ООН, де заявив, що "путінська Росія без Китаю — це ніщо".

"Один із провідних членів цієї ради робить усе, щоб продовжити найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Росія робить це за допомогою свого права вето. Тут також представлений Китай, це потужна держава, від якої сьогодні Росія повністю залежна. Якби Китай дійсно хотів, щоб ця війна закінчилася, він змусив би Москву зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія — це ніщо", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, також Зеленський заявив, що його стосунки з президентом США Дональдом Трампом значно покращилися. На це вплинув, зокрема, той факт, що Путін дуже багато разів брехав Трампу.

А про зустріч Путіна і Зеленського в Москві говорили і сам російський глава, і його прес-секретар Дмитро Пєсков. Путін заявив, що Москва готова дати українській стороні гарантії безпеки, а Пєсков стверджував, що президента України запрошують до столиці РФ, щоб "поговорити, а не капітулювати".