Агония Орбана перед поражением: зачем друг Трампа стал на тропу политической войны с Украиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что Украина не является суверенным и независимым государством, которое "может обанкротиться" без поддержки Запада. Какую политику должен проводить Киев в отношении Будапешта, учитывая подобную риторику властей соседнего государства, выяснял Фокус.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан существенно преуменьшил значение недавнего инцидента с нарушением воздушного пространства Украины венгерскими беспилотниками, попутно заявив, что наше государство "не является независимым и суверенным". Подчеркнув в подкасте Harcosok órája на том, что Венгрия не намерена нападать на Украину, а президенту Владимиру Зеленскому следует больше беспокоиться о ситуации на востоке, Орбан констатировал: "Сейчас не имеет значения, два, три или четыре венгерских дрона перелетели (украинскую границу — Фокус). Предположим, что они залетели на несколько метров, и что тогда? Украина не является независимой, суверенной страной, мы ее удерживаем, она не должна вести себя так, будто является суверенной. Если Запад решит, что завтра не даст ни одного форинта (официальная валюта Венгрии — Фокус), Украина может обанкротиться".

Напомним, в минувшую пятницу, 26 сентября Владимир Зеленский заявил о вторжении венгерского дрона-разведчика, на что в МИД Венгрии ответили, что украинский лидер "начинает сходить с ума от антивенгерских настроений и видит призраков".

Несколько позже министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали все необходимые доказательства вторжения на украинскую территорию венгерского дрона-разведчика, и обнародовал изображение с его маршрутом "для слепых венгерских чиновников". Венгерский министр иностранных дел Петр Сийярто отреагировал утверждением, что это фейк и официальный Киев таким образом "дискредитирует себя".

Комментируя же свежие заявления Орбана, глава отечественного внешнеполитического ведомства увидел хорошую новость в том, что венгерский премьер признал нарушение беспилотниками воздушного пространства Украины. В то же время главный украинский дипломат назвал плохой новостью то, что Виктор Орбан "остается под влиянием российской пропаганды". "Ожидаем услышать его мысли относительно государственного суверенитета и независимости, когда он освободится от зависимости от российских энергоносителей, как неоднократно подчеркивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры", — резюмировал Андрей Сибига.

Отметим, что в отечественном МИД не сообщалось о вызове "на ковер" посла Венгрии в Украине из-за, мягко говоря, провокационных заявлений господина Орбана. В то же время многие пользователи украинского сегмента Facebook призывают власти объявить венгерского премьера персоной non grata.

Что побуждает Орбана активизировать актиукраинские выпады

Комментируя Фокусу неприемлемую риторику Орбана в отношении Украины, политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук отмечает: "Я думаю, наглая самоуверенность венгерского премьера обусловлена его осознанностью тем, что он имеет право вето в Евросоюзе (ЕС) и НАТО, поэтому с его мнением будут считаться и рано или поздно придут договариваться. То есть, по сути, Орбан торгует своим членством в ЕС и Альянсе, как ключевым активом".

По убеждению эксперта, нынешняя агрессивная линия в отношении Киева со стороны главы венгерского правительства имеет и российский след: "Считаю, что россияне требуют от него (Орбана — Фокус) активности, что, мол, давай, отрабатывай, потому что мы в тебя вложились нормально в плане финансов. Я думаю, что это весь мусор, который вылетает из уст Орбана в первую очередь связано с давлением на него России. Сейчас ЕС якобы решает вопрос о том, чтобы задействовать механизм, который позволит обойти вето Орбана по открытию кластеров относительно членства Украины в ЕС. Но пока продолжаются поиски обходных механизмов, Орбан может использовать право вето и соответственно откладывать переговоры по линии Киев-Брюссель бесконечно долго. Сейчас вроде бы уже предлагается перейти к решению, чтобы переговоры по кластерам открывались квалифицированным большинством, а не абсолютным, то есть, чтобы у Орбана не было права вето на старт кластерного процесса. Но когда это решение будет принято "под ключ" — большой вопрос".

Если решение о квалифицированном большинстве, а не абсолютном будет в конце концов принято, отмечает политолог, это снимет значительную часть "венгерской проблемы". Между тем, добавляет Петр Олещук, вопрос членства Украины в ЕС должны ратифицировать все, без исключения государства-члены Евросоюза: "Но все же пока есть определенная надежда на то, что в результате выборов-2026 в Венгрии Орбан останется у разбитого властного корыта. Все основания на это рассчитывать есть. Соответственно, сейчас можно принять решение об открытии кластеров и начать ведение переговоров, которые до весны следующего года все равно не завершатся. Ну, а дальше политические реалии несколько изменятся, в том числе в Венгрии".

Отвечая на вопрос о том, какой должна была бы быть реакция Украины на крайние заявления Орбана об отсутствии у Киева собственного суверенитета, эксперт отметил следующее: "К примеру, если бы мы объявили Орбана персоной нон грата это что-то изменило бы? Вряд ли. При этом, давайте, пожалуйста, не забывать один такой важный фактор, что Орбан имеет особые отношения с Трампом и регулярно с ним общается. Кроме того, Орбан откровенно подлизывается к Трампу в смысле принятия определенных решений. К примеру, Трамп недавно запретил "Антифа", как террористическую организацию и сразу же соответствующий проект решения появился у Орбана. Поэтому, я бы, откровенно говоря, не давал бы Орбану лишних поводов манипулировать и бежать к Трампу с жалобами-слезами, как его здесь Украина обижает".

Какую тактику в отношении власти Венгрии должны занять Украина и ЕС

Крайне негативная и периодически откровенно агрессивная реакция на Украину со стороны Орбана была всегда, считает политолог Владимир Фесенко. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт констатировал: "Во всяком случае последние годы точно Орбан систематически "срывался с цепи". Во время полномасштабной войны, к сожалению, градус агрессивности со стороны Орбана только нарастает, при том, что были с украинской стороны неоднократные попытки договориться и снять с повестки дня очевидные и надуманные проблемы в отношениях. Однако пророссийская позиция Орбана и его агрессивно-несправедливые претензии и критика в адрес Украины лишь усиливает напряжение в двусторонних отношениях".

Ключевым фактором усиления агрессивности Орбана по состоянию на сейчас политолог считает фактор выборов. "Напомню, что весной следующего года в Венгрии выборы и есть высокая вероятность того, что оппозиция наконец может выиграть, а соответственно Орбан рискует потерять власть или полный контроль над властью — здесь есть варианты степени его поражения. Сейчас Орбан выбрал для себя очень и очень агрессивную стратегию избирательной кампании, суть которой заключается в формировании образа внешнего врага, а затем — борьбу с ним. Для Орбана сейчас есть два главных внешних врага, против которых он ведет политическую войну — это в первую очередь Украина, а также Еврокомиссия (ЕК), особенно ее руководительница Урсула фон дер Ляйен. Ведя "войну" против условных врагов, Орбан мобилизует своих избирателей, пугая их войной в Украине, считая при этом источником войны не Россию, а именно наше государство. Плюс к этому — запугивает венгров крайне негативными экономическими последствиями от вступления Украины в ЕС", — акцентирует Владимир Фесенко.

На сегодня, по поводу или без, Виктор Орбан провоцирует и эскалирует конфликты с Украиной, говорит политолог, добавляя, что для венгерского премьера это, прежде всего, вопрос политического выживания внутри собственного государства. Впрочем, "абсолютно неприемлемые" заявления главы венгерского правительства относительно суверенитета Украины, убежден политолог, связаны с тем, что в ближайшие дни должен состояться саммит Европейского Союза, где будет рассматриваться вопрос об открытии кластеров технических переговоров с Киевом: "Орбан знает об идее, которая меняет формулу принятия решений, когда открыть кластеры можно будет без согласия Венгрии, а уже закрывать с согласия всех. Очевидно, он недоволен, потому что это далеко не одно решение, где он оказывается в оппозиции и изоляции внутри ЕС. И, понимая это, он борется за свои личные интересы внутри Европейского Союза. То есть, за счет своей агрессивности в отношении Украины, Орбан пытается принудить ЕС к большим уступкам ему, а потом уже Венгрии".

Официальный Киев, отмечает Владимир Фесенко, не может игнорировать агрессивные заявления Орбана, поскольку здесь речь идет о достоинстве нации, ее президента и украинского государства, как такового. Свой суверенитет, "которого Орбан почему-то не видит" отмечает эксперт, Украина 24/7 защищает кровью своих людей и демонстрирует это всему миру не один год подряд. "Я знаю, что некоторые считают, мол, давайте, не вступать в агрессивную полемику с Орбаном. Но проблема в том, что после такой тактики ничего не закончится, а мы только будем выглядеть крайне слабыми", — говорит Владимир Фесенко.

Оптимальным вариантом в сложившейся ситуации эксперт считает формулу реакции Киева "не на каждое чихание" Орбана или то бишь Сийярто, а на те заявления со стороны венгерских властей, которые выходят за пределы дипломатического этикета. При этом, отмечает политолог, форма ответа Киева должна быть принципиальной и максимально жесткой, "что собственно и происходит". Отдельно Владимир Фесенко отмечает, что не только Украина должна реагировать на выпады венгерского премьера. То, что сейчас заявляет Орбан относительно суверенитета Украины, подчеркивает эксперт, противоречит позиции Евросоюза и руководство ЕС должно в той или иной форме, но непременно об этом напомнить премьер-министру Венгрии.