"Это не наша война!": Сиярто ответил на возмущение Украины и Польши после запрета въезда Мадьяру

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто оказался в центре дипломатического скандала после того, как эмоционально отреагировал на заявления Киева и Варшавы. Причиной стало намерение Будапешта ввести санкции против командира Сил беспилотных систем Роберта Бровди, известного как Мадьяр.

Related video

Сиярто резко ответил на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который отметил, что для венгерского правительства "российский газопровод важнее жизни украинских детей, убитых Россией". Венгерский глава МИД в своей заметке заявил, что Венгрия не имеет никакого отношения к войне.

"Это не наша война. Мы не начинали ее и не принимаем в ней участия. Прекратите провоцировать нас, прекратите ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и пытаться втянуть нас в ваш конфликт!", — написал Сиярто.

Похожие обвинения он выдвинул и в адрес министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который пригласил украинского командира Мадьяра в Польшу после запрета въезда в Венгрию.

"Энергетическая безопасность Венгрии не имеет никакого отношения к свободе Украины", — заявил венгерский дипломат.

Украинское Министерство иностранных дел в ответ вызвало посла Венгрии и передало ему ноту протеста.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что венгерские власти больше озабочены российским газопроводом, чем гибелью украинских детей от российских атак.

Венгрия запретила Мадьяру въезд: что известно

28 августа Будапешт запретил командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту "Мадьяру" Бровди въезд в страну, объяснив это его причастностью к "атаке на нефтепровод Дружба" в России.

Бровди резко отреагировал на ограничения, заявив, что "санкции Венгрии ничего не стоят".

"Я — украинец и приеду на землю своих предков раньше вас. Венгрия имеет своих настоящих мадьяров, а ваши запреты Шенгена не такие уж и незыблемые", — написал Бровди.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Будапешта таким, что вызывает "возмущение", и поручил украинскому МИД установить все обстоятельства и отреагировать на ситуацию.