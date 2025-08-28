Сибига вызвал "на ковер" посла Венгрии из-за "Мадяра"

Посла Венгрии вызвали в Министерство иностранных дел Украины в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг санкций венгерского правительства против командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Related video

Послу вручили ноту протеста, сообщил в X глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига.

Это было сделано в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд в страну его предков.

"Мы призываем Венгрию и впредь воздерживаться от недружественных действий и вместо этого вести конструктивный диалог, к которому Украина по-прежнему готова", – подчеркнул дипломат.

Андрей Сибига заявил о дискриминации Венгрией венгерского меньшинства в Украине

Сообщение главы венгерского МИД Петера Сийярто о запрете на въезд Роберту Бровди в Венгрию и Шенгенскую зону вызвало шквал реакций. Сибига был одним из первых, кто высказался по этому поводу, заявив, что для Сийярто российский трубопровод важнее детей, которых утром убили ВС РФ.

"Венгрия стоит на неправильной стороне истории", – подчеркнул он.

В свою очередь его польский коллега Радослав Сикорский поддержал "Мадьяра" и пригласил его в гости на отдых в Польшу.

Сам Роберт Бровди резко ответил Сийярто на запрет, не постеснявшись в выражениях.

"Я – украинец и прибуду на родину моего отца уже после вас. Настоящих мадяров в Венгрии хватает, и когда-то вы им "осто***дите", – заявил он, добавив, что конечности венгерской власти "по руки в крови".

Напомним, Венгрия и Словакия официально обратились в Европейскую комиссию в связи с атаками на нефтепровод "Дружба".

Ранее сообщалось, почему Венгрия не прекратит поставку электричества в Украину.