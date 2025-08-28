Підтримайте нас RU
Політика Російсько-українська війна “Мадяру” заборонили в’їзд до Угорщини

Сибіга викликав "на килим" посла Угорщини через "Мадяра"

Глава МЗС України Андрій Сибіга вручив послу Угорщини ноту протесту через Мадяра
Андрій Сибіга вручив угорському послу ноту протесту | Фото: Скрін відео

Посла Угорщини викликали до Міністерства закордонних справ України у зв'язку із ситуацією, яка склалася навколо санкцій угорського уряду проти командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Послу вручили ноту протесту, повідомив у X глава зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга.

Це було зроблено у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків.

"Ми закликаємо Угорщину й надалі утримуватися від недружніх дій і натомість вести конструктивний діалог, до якого Україна, як і раніше, готова", — підкреслив дипломат.

Сибіга вручив ноту протесту послу Угорщини після скандалу з Мадяром
Андрій Сибіга заявив про дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні

Повідомлення глави угорського МЗС Петера Сіярто про заборону на в'їзд Роберту Бровді до Угорщини та Шенгенської зони викликало шквал реакцій. Сібіга був одним із перших, хто висловився з цього приводу, заявивши, що для Сіярто російський трубопровід важливіший за дітей, яких уранці вбили ЗС РФ.

"Угорщина стоїть на неправильному боці історії", — підкреслив він.

Зі свого боку його польський колега Радослав Сікорський підтримав "Мадяра" і запросив його в гості на відпочинок до Польщі.

Сам Роберт Бровді різко відповів Сіярто на заборону, не посоромившись у виразах.

"Я — українець і прибуду на батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм "осто***дите", — заявив він, додавши, що кінцівки угорської влади "по руки в крові".

Нагадаємо, Угорщина і Словаччина офіційно звернулися до Європейської комісії у зв'язку з атаками на нафтопровід "Дружба".

Раніше повідомлялося, чому Угорщина не припинить постачання електрики в Україну.