Сибіга викликав "на килим" посла Угорщини через "Мадяра"
Посла Угорщини викликали до Міністерства закордонних справ України у зв'язку із ситуацією, яка склалася навколо санкцій угорського уряду проти командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.
Послу вручили ноту протесту, повідомив у X глава зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга.
Це було зроблено у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків.
"Ми закликаємо Угорщину й надалі утримуватися від недружніх дій і натомість вести конструктивний діалог, до якого Україна, як і раніше, готова", — підкреслив дипломат.
Повідомлення глави угорського МЗС Петера Сіярто про заборону на в'їзд Роберту Бровді до Угорщини та Шенгенської зони викликало шквал реакцій. Сібіга був одним із перших, хто висловився з цього приводу, заявивши, що для Сіярто російський трубопровід важливіший за дітей, яких уранці вбили ЗС РФ.
"Угорщина стоїть на неправильному боці історії", — підкреслив він.
Зі свого боку його польський колега Радослав Сікорський підтримав "Мадяра" і запросив його в гості на відпочинок до Польщі.
Сам Роберт Бровді різко відповів Сіярто на заборону, не посоромившись у виразах.
"Я — українець і прибуду на батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм "осто***дите", — заявив він, додавши, що кінцівки угорської влади "по руки в крові".
Нагадаємо, Угорщина і Словаччина офіційно звернулися до Європейської комісії у зв'язку з атаками на нафтопровід "Дружба".
Раніше повідомлялося, чому Угорщина не припинить постачання електрики в Україну.